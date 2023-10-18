Бывший губернатор Омской области Бурков стал отвечать за кадры на УВЗ

Экс-губернатор Омской области и бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков теперь отвечает за кадровое обеспечение на Уралвагонзаводе (УВЗ; входит в госкорпорацию «Ростех»). Как сообщило издание Ura.ru, господин Бурков стал одним из директоров по HR-направлению в концерне, но, по данным источника «Ъ-Урал» на предприятии, Александр Бурков занял одну из руководящих должностей в концерне Уралвагонзавод, при этом не является директором по HR-направлению. В то же время в круг его профессионального внимания входят и вопросы кадрового обеспечения, однако это не единственное, что в его полномочиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что господин Бурков занял одну из руководящих должностей на УВЗ, стало известно в сентябре. До работы на заводе с 2017 года он занимал пост врио губернатора Омской области, а с 2018 года — губернатора. Пост главы региона он покинул в марте 2023 года по собственному желанию, сославшись на переход на новое место работы, где он сможет принести «максимальную пользу Отечеству и государству».

Уралвагонзавод является крупнейшим в РФ разработчиком и производителем бронетанкового вооружения и техники (танки, бронемашины, металлорежущие инструменты), а также грузового подвижного состава. Головное предприятие находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Концерн объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.

Василий Алексеев, Мария Игнатова, Екатеринбург