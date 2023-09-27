Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава Омской области Александр Бурков устроился на работу на Уралвагонзавод

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков приступил к работе на Уралвагонзаводе (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщили «Ъ» на предприятии. Раскрывать должность господина Буркова в концерне не стали, однако уточнили, что экс-губернатор занял «одну из руководящих должностей».

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

Александр Бурков родился в Кушве (Свердловская область). Он избирался депутатом Свердловской областной думы, входил в состав правительства Свердловской области и возглавлял совет движения «Май». В 1999 году господин Бурков участвовал в выборах губернатора Свердловской области, на которых во втором туре проиграл действующему главе региона Эдуарду Росселю (63,09% голосов), набрав 28,26%.

С 2007 года Александр Бурков избирался депутатом Госдумы 5-го, 6-го и 7-го созывов. В 2017-м президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Омской области. В 2018-м на сентябрьских выборах господин Бурков набрал 82,56% голосов избирателей и возглавил регион. В 2023 году Александр Бурков покинул должность губернатора по собственному желанию, сославшись на переход на новое место работы, на котором он сможет принести «максимальную пользу Отечеству и государству».

В период губернаторства господин Бурков проявлял интерес к «Омсктрансмашу» (входит в концерн УВЗ). В 2022 году в ходе визита на танковое предприятие он заявил, что в 2021-м «Омсктрансмаш» стал крупнейшим по выручке среди всех омских производств оборонно-промышленного комплекса. Александр Бурков предложил директору предприятия Василию Ковалеву активизировать совместную работу по подготовке кадров для завода в учебных заведениях Омской области.

Василий Алексеев, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...