Экс-глава Омской области Александр Бурков устроился на работу на Уралвагонзавод

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков приступил к работе на Уралвагонзаводе (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщили «Ъ» на предприятии. Раскрывать должность господина Буркова в концерне не стали, однако уточнили, что экс-губернатор занял «одну из руководящих должностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Бывший губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

Александр Бурков родился в Кушве (Свердловская область). Он избирался депутатом Свердловской областной думы, входил в состав правительства Свердловской области и возглавлял совет движения «Май». В 1999 году господин Бурков участвовал в выборах губернатора Свердловской области, на которых во втором туре проиграл действующему главе региона Эдуарду Росселю (63,09% голосов), набрав 28,26%.

С 2007 года Александр Бурков избирался депутатом Госдумы 5-го, 6-го и 7-го созывов. В 2017-м президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Омской области. В 2018-м на сентябрьских выборах господин Бурков набрал 82,56% голосов избирателей и возглавил регион. В 2023 году Александр Бурков покинул должность губернатора по собственному желанию, сославшись на переход на новое место работы, на котором он сможет принести «максимальную пользу Отечеству и государству».

В период губернаторства господин Бурков проявлял интерес к «Омсктрансмашу» (входит в концерн УВЗ). В 2022 году в ходе визита на танковое предприятие он заявил, что в 2021-м «Омсктрансмаш» стал крупнейшим по выручке среди всех омских производств оборонно-промышленного комплекса. Александр Бурков предложил директору предприятия Василию Ковалеву активизировать совместную работу по подготовке кадров для завода в учебных заведениях Омской области.

Василий Алексеев, Екатеринбург