Аптеки «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Петербурге приобрела сеть «36,6»

Компания, владеющая сетью аптек «36,6», закрыла сделку по покупке аптек «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сумма покупки региональной сети оценивается в сумму до 8 млрд рублей. Отмечают, что крупные ритейлеры в сфере фармакологии проявили заинтересованность в рынке северо-запада после насыщения столицы России аптеками.

Отныне «36,6» — владелец 100% долей в восьми основных компания, в которые вошли и новые. Теперь фармритейлеру также принадлежат договоры аренды помещений для аптек, бренды и товарные запасы. Его генеральный директор Александр Кузин не уточнял детали сделки, но указал, что магазины продолжат работу под теми же брендами.

Глава DSM Group Сергей Шуляк оценил сумму сделки в 6–8 млрд руб. Чистая стоимость актива без обременений находится между 2,5 млрд и 3 млрд руб., сообщил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что торговая сеть «Лента» приобрела магазины «Монетка».

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