«Лента» закрыла сделку по приобретению уральской сети «Монетка»

Торговая сеть «Лента» (штаб-квартира расположена в Санкт-Петербурге) закрыла сделку по приобретению сети «Монетка», которая управляет 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщает 17 октября пресс-служба ритейлера, компания намерена сохранить бренд «Монетки» и рассчитывает на синергию от объединения закупок.

В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и парк грузовых автомобилей.

Стоимость сделки не разглашается. Известно, что для покупки компания использовала собственные средства и заемное финансирование.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Лента" подкинула "Монетку"».

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