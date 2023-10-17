«Лента» закрыла сделку по приобретению уральской сети «Монетка»
Торговая сеть «Лента» (штаб-квартира расположена в Санкт-Петербурге) закрыла сделку по приобретению сети «Монетка», которая управляет 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Как сообщает 17 октября пресс-служба ритейлера, компания намерена сохранить бренд «Монетки» и рассчитывает на синергию от объединения закупок.
В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и парк грузовых автомобилей.
Стоимость сделки не разглашается. Известно, что для покупки компания использовала собственные средства и заемное финансирование.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Лента" подкинула "Монетку"».