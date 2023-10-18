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Коммерсантъ FM
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Силуанов: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем составляет 90%

Доля расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — между Россией и Китаем составляет 90%, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент программы опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уже 90%. Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную роль занимает здесь»,— сказал господин Силуанов.

В сентябре МИД сообщал, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превышает 80%. Помощник президента России Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. По словам Владимира Путина, обе страны проявляют интерес к налаживанию торговых маршрутов. По итогам трех кварталов 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29,5%, до $176,4 млрд.

Как проходит форум — в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

Милена Костерева

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