Прибыль «Транснефти» за январь—сентябрь 2023 года выросла в 4,2 раза

Чистая прибыль «Транснефти» (MOEX: TRNFP) за первые девять месяцев 2023 года по РСБУ составила 190,5 млрд руб. Это в 4,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года, следует из нового отчета компании (.pdf).

Прибыль компании до налогообложения выросла в 4,4 раза, до 236 млрд руб., выручка превысила 884 млрд руб. (+7,2%). Прибыль от продаж увеличилась до 74,6 млрд руб. (+3,3%). Валовая прибыль за январь—сентябрь 2023 года снизилась до 106,2 млрд руб. (–7%).

«Транснефть» занимается оказанием услуг по трубопроводной транспортировке нефти и нефтепродуктов. Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что правительство поддержало дробление акций компании для увеличения числа инвесторов.

Петр Бузлаев