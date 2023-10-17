Глава РФПИ: власти поддержали дробление акций «Транснефти»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что государство поддержало сплит акций «Транснефти» (MOEX: TRNFP). С правительством обсуждаются и другие инициативы по повышению привлекательности компании, сказал он журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Совет директоров ("Транснефти".— "Ъ") и государство поддержало сплит акций — это очень важный шаг для того, чтобы больше российских граждан могли инвестировать в "Транснефть", компанию, крайне надежную, крайне перспективную, которая обеспечивает поставки и транспортировку нашей нефти»,— рассказал господин Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»).

Сплит — увеличение числа акций компании, которые находятся в обращении, за счет пропорционального дробления каждой первоначальной акции.

18 сентября совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам одобрить сплит акций компании в 100 раз. После него число обыкновенных акций составит 569 446 800 шт., привилегированных — 155 487 500 шт.

В результате дробления акций их номинальная стоимость составит 0,01 руб. Сегодня на Мосбирже (MOEX: MOEX) они торгуются по цене около 146 тыс. руб. Сплит, как заявляли в «Транснефти», позволит большему количеству граждан России инвестировать в компанию.

Петр Бузлаев