Миллер: «Газпром» увеличит поставки газа в Китай до объемов экспорта в Европу

Глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер заявил, что трубопроводные поставки компании в Китай могут достичь объема поставок в Европу. Об этом он сказал в ответ на вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Миллер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Миллер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу»,— сообщил господин Миллер.

По итогам 2022 года «Газпром» экспортировал около 85 млрд куб. м газа в страны Европы. В Китай по газопроводу «Сила Сибири» компания экспортировала в 2022 году 15,5 млрд куб. м газа. Алексей Миллер говорил, что в ближайшие годы объем экспорта «Газпрома» в Китай составит 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом транзитного газопровода через Монголию — около 100 млрд куб. м газа в год.

Ранее о новом контракте об экспорте газа в Китай в 2023–2026 годах объявил Казахстан. При этом в период отопительного сезона правительство страны допускало полный отказ от экспорта ради обеспечения внутреннего рынка. Контракт был заключен спустя две недели после того, как «Газпром» начал поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Казахстан нашел газ для поставок в Китай».

Петр Бузлаев