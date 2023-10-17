Казахстан нашел газ для поставок в Китай

Казахстан объявил о новом контракте об экспорте газа в Китай в 2023–2026 годах, не раскрывая деталей сделки. Контракт был заключен спустя две недели после того, как «Газпром» начал поставки своего газа транзитом через Казахстан в Узбекистан. Маловероятно, что у Казахстана есть собственный газ для роста поставок в Китай: страна не обеспечивает объемы и по действующему контракту с КНР, а в этом отопительном сезоне власти допускали полный отказ от экспорта ради обеспечения внутреннего рынка. По мнению аналитиков, новые договоренности могут касаться либо актуализации текущего контракта с КНР, либо предполагают поставки газа по своповой схеме с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shamil Zhumatov / Reuters Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Казахский QazaqGaz и китайская PetroChina подписали договор купли-продажи газа на 2023–2026 годы, следует из сообщения компании. Объем контракта, заключенного во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР, и прочие детали не раскрываются. В сообщении QazaqGaz лишь отмечается, что новый контракт позволит «вывести сотрудничество по экспорту казахстанского газа в Китай на новый уровень».

У Казахстана и Китая уже есть контракт на поставку до 10 млрд кубометров газа в год, но в последние годы он не выполняется из-за нехватки сырья в стране. В 2022 году добыча газа в Казахстане составила около 26 млрд кубометров, потребление — 21,7 млрд кубометров. Поставки в Китай в 2022 году составили около 4,4 млрд кубометров, за восемь месяцев текущего года — 2,84 млрд кубометров. Казахские чиновники несколько раз заявляли, что зимой 2023–2024 года страна может вовсе прекратить экспорт газа, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка.

«В настоящее время мы наблюдаем устойчивый рост потребления газа внутри страны, связанный с темой индустриальных проектов,— заявлял 11 октября министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.— Комплекс этих мероприятий ведет к тому, что мы в какой-то момент можем сократить наши объемы экспорта газа в КНР и до момента ввода газоперекачивающих мощностей (на месторождениях Кашаган и Карачаганак на 1 млрд и 4 млрд кубометров, соответственно.— “Ъ”) принимать газ из РФ». По его словам, завершение проектов на Кашагане и Карачаганаке запланировано на 2028–2029 годы.

Единственный доступный в ближайшее время источник дополнительного газа для Казахстана — это Россия.

В октябре «Газпром» начал поставлять газ транзитом через Казахстан в Узбекистан, испытывающий острую нехватку топлива в зимний период. До конца года РФ поставит в Узбекистан до 800 млн кубометров, годовые поставки должны составить 2,8 млрд кубометров, контракт заключен на два года. Как сообщал 9 октября глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, сейчас с «Газпромом» ведутся переговоры о заключении среднесрочного и долгосрочного контракта на поставку газа.

Сегодня мы даем новую жизнь системе магистральных газопроводов Средняя Азия—Центр. Впервые российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме Алексей Миллер, глава «Газпрома», 7 октября

Из-за падения экспорта в Европу Россия старается перенаправить выпавшие объемы в страны Средней Азии. В ноябре прошлого года «Газпром» начал обсуждать с Казахстаном и Узбекистаном создание «газового союза» для поставок российского газа на внутренние рынки этих стран и возможный транзит в Китай.

При увеличении потребления газа на 5%, согласно прогнозам Министерства энергетики Казахстана, по итогам 2023 года в стране может возникнуть дефицит до 2,2 млрд кубометров, отмечает Евгения Попова из «Имплемента». По ее мнению, критичным является не столько дефицит в пересчете на год, сколько локальные дефициты в отопительный сезон, как это произошло в прошлом году, когда суточное потребление в два раза превышало среднегодовые значения.

Госпожа Попова считает, что для поставок газа в Китай используется своповая схема: российский газ поставляется в Казахстан, а добываемое в Казахстане сырье — в Китай.

По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в 2023–2025 годах газовый баланс Казахстана останется напряженным и возможностей для увеличения экспорта не будет. Он полагает, что подписанное QazaqGaz с PetroChina International соглашение о поставках газа на 2023–2026 годы может касаться не поставки новых объемов, а уточнения графика по действующему контракту.

Татьяна Дятел