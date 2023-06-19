В июле начнутся работы по консервации башни Ижмаша

Власти Удмуртии планируют в июле начать консервацию и восстановление шпиля башни главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Как рассказал порталу Izhlife глава региона Александр Бречалов, необходимые ресурсы под это заложены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

«Дальше будем готовить проектно-сметную документацию уже по всему объекту. Планировали это сделать в текущем году, но ситуация с бюджетом существенно осложнилась. Пока стопроцентного решения нет — думаю, что примем его в ближайшее время. Потому что на документацию нужна большая сумма — от 150 до 170 млн руб. А сама реставрация — это миллиарды. Мы пока даже не понимаем, сколько их нужно, — 3 или 5»,— пояснил Александр Бречалов.

Без помощи федерального бюджета отреставрировать главный корпус оружейного завода республика не сможет, добавил глава региона.

Напомним, главный корпус оружейного завода является объектом культурного наследия федерального значения. В качестве производственного корпуса здание не используется около 30 лет. В сентябре 2019 года команда Центра развития дизайна и городской среды Удмуртии представила концепцию использования здания в качестве культурно-образовательного комплекса. В феврале 2022 года эксперты признали его пригодным для восстановления и приспособления под современное использование.

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