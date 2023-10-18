Правительство не поддержало проект о выдворении мигрантов за приставание к людям

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении штрафов до 5 тыс. руб. с выдворением для мигрантов, пристающих к гражданам. В комиссии сочли, что инициатива не учла уже установленную КоАП ответственность за мелкое хулиганство, а в пояснительной записке нет данных, которые свидетельствовали бы о неэффективности действующего законодательства.

Проект закона разработал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предлагал дополнить новым положением ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП. Для мигрантов и лиц без гражданства предусматривался бы штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с выдворением из страны за оскорбительное приставание к гражданам.

В правительстве напомнили о позиции Конституционного суда, который постановил, что суды при рассмотрении дел о нарушении иностранцами режима пребывания, влекущем выдворение, должны иметь возможность учитывать обстоятельства, «позволяющие надлежащим образом оценить соразмерность его последствий целям введения данной меры административной ответственности». «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект»,— говорится в проекте отзыва (цитата по ТАСС).

Господин Даванков сказал, что фракция будет отстаивать этот законопроект. «Это вопрос безопасности людей, поэтому будем наш законопроект отстаивать. Изучим отзыв правительства и обсудим дальнейшие шаги на заседании фракции»,— подчеркнул политик.

Генпрокуратура по итогам 2022 года зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%. Число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП.

Лаура Кеффер