На севере Петербурга построят новый корпус политехнического колледжа

Новый корпус политехнического колледжа планируют построить в Приморском районе Санкт-Петербурга. Проект был одобрен на совещании городского правительства под председательством губернатора Александра Беглова, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Строительство объекта запланировано на территории квартала 34В района Озеро Долгое, ограниченного Шуваловским проспектом, проспектом Авиаконструкторов, улицей Шаврова и Планерной улицей.

В настоящий момент на этой территории уже находятся Политехнический колледж городского хозяйства, дома системы социального обслуживания, торгово-офисный комплекс с подземным паркингом, автозаправочная станция и трансформаторные подстанции.

Ранее на указанном участке намеревались построить бизнес-центр.

«Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга также согласовали проект строительства новой гостиницы неподалеку от Балтийского вокзала на Обводном канале.

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