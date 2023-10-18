Гладков: ПВО сбила шесть беспилотников в небе над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над регионом в ночь на 18 октября системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито шесть украинских беспилотников. По его словам, в результате попытки атаки области с помощью БПЛА повреждений не зафиксировано, информации о пострадавших пока нет.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал господин Гладков в своем официальном Telegram-канале.

В министерстве обороны России информацию об уничтожении дронов в небе над Белгородской областью пока не прокомментировало.

Вечером 17 октября господин Гладков сообщал, что российская система ПВО сбила под Белгородском украинский беспилотник самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также зафиксировано не было.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов