Духовное управление мусульман оказалось в светском долгу

Суд частично удовлетворил иск зампреда Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю и взыскал с организации около 2,1 млн руб. задолженности по зарплате и компенсацию за задержку ее выплаты. В ДУМ настаивали, что господин Габдракипов «практически не появлялся» на рабочем месте в течение трех лет и использовал здание управления «исключительно в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности». Истцу же удалось доказать, что все это время он занимался поиском инвесторов для достройки мечети Ар-Рахим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Калининском райсуде Уфы под председательством Алсу Шарипкуловой завершилось рассмотрение иска зампреда ДУМ Башкирии по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю (“Ъ” подробно рассказывал о сути конфликта 5 сентября). Господин Габдракипов просил суд взыскать задолженность по зарплате в размере 1,5 млн руб. и проценты за задержку ее выплаты с октября 2020 года по июнь этого года — 568 тыс. руб.

Ответчик настаивал, что Зимфир Габдракипов «практически не появлялся» в здании ДУМ РБ в течение трех лет. В апреле 2020 года он, «получив возможность влиять» на работу духовного управления, зарегистрировал ООО «Централизованная бухгалтерия Духовного управления мусульман Башкирии», которому были переданы кадровые вопросы ДУМ РБ и ведение его бухучета. Кроме того, по юридическому адресу управления истец, отметили в ДУМ РБ, зарегистрировал благотворительный фонд «Ватан». Исходя из этого, подчеркивают в ДУМ РБ, господин Габдракипов использовал здание управления «исключительно в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности».

Как пояснил Зимфир Габдракипов в суде, на работу в ДУМ РБ он был принят неофициально в 2019 году, а в 2020-м с ним заключили трудовой договор. Ежемесячная заработная плата, сообщил он, составляла 48 тыс. руб. Говоря о своих служебных обязанностях, господин Габдракипов сообщил, что его функционал, в частности, заключался в поиске инвесторов для финансирования достройки соборной мечети Ар-Рахим в Уфе (мечеть возводится с 2007 года, степень готовности — около 40%).

«То есть на сегодняшний день вы инвесторов ищете?» — поинтересовалась судья. Истец подтвердил. «А в Уфе застройщиков нет»,— вставила реплику представитель ответчика Ольга Исянаманова. Присутствовавший на процессе глава ДУМ РБ Айнур Биргалин заявил, что он организовал совместную служебную поездку в Турцию. Судья поинтересовалась, зачем он брал истца в командировку. «На тот момент он был близким для моей души человеком»,— ответил муфтий.

Зимфир Габдракипов рассказал, что его работа сводилась, в частности, к обсуждению условий для достройки соборной мечети, а некоторых потенциальных инвесторов «забраковывали» в ДУМ РБ. Тогда Айнур Биргалин попросил вспомнить название хотя бы одной компании, благодаря которой мечеть могла быть достроена. «Да тот месяц назад подписанный договор со Сбербанком на 5 млрд руб. на соинвестирование строительства мечети, развитие территории».— «Зимфир, ты тут при чем? Я этот договор сам составил, сам проработал. Чуть ли не каждый день со Сбербанком созванивались. Это мы прорабатываем (варианты) уже год!» — возмутился глава ДУМ РБ.

Ольга Исянаманова просила судью отказать в удовлетворении исковых требований, пояснив, что истец суду не доказал выполнения какой-либо работы в ДУМ РБ. Она добавила, что срок исковой давности пропущен.

Алсу Шарипкулова иск решила удовлетворить частично: установила факт трудовых отношений между истцом и ДУМ РБ и взыскала с Духовного управления долг по зарплате за период с июня 2021 по октябрь 2023 года около 1,4 млн руб. и компенсацию за задержку ее выплаты в размере 710 тыс. руб. В удовлетворении требований о взыскании зарплаты с сентября 2020 по май 2021 года и компенсации отказала. Мотивировочная часть решения будет готова позже.

Представитель ДУМ РБ в суде Ильшат Гарифуллин сообщил “Ъ”, что духовное управление подаст апелляционную жалобу на решение райсуда.

Венера Хисамова, Уфа