Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Духовное управление мусульман оказалось в светском долгу

Зампред ДУМ Башкирии взыскал с работодателя 2,1 млн рублей

Суд частично удовлетворил иск зампреда Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю и взыскал с организации около 2,1 млн руб. задолженности по зарплате и компенсацию за задержку ее выплаты. В ДУМ настаивали, что господин Габдракипов «практически не появлялся» на рабочем месте в течение трех лет и использовал здание управления «исключительно в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности». Истцу же удалось доказать, что все это время он занимался поиском инвесторов для достройки мечети Ар-Рахим.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Калининском райсуде Уфы под председательством Алсу Шарипкуловой завершилось рассмотрение иска зампреда ДУМ Башкирии по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю (“Ъ” подробно рассказывал о сути конфликта 5 сентября). Господин Габдракипов просил суд взыскать задолженность по зарплате в размере 1,5 млн руб. и проценты за задержку ее выплаты с октября 2020 года по июнь этого года — 568 тыс. руб.

Ответчик настаивал, что Зимфир Габдракипов «практически не появлялся» в здании ДУМ РБ в течение трех лет. В апреле 2020 года он, «получив возможность влиять» на работу духовного управления, зарегистрировал ООО «Централизованная бухгалтерия Духовного управления мусульман Башкирии», которому были переданы кадровые вопросы ДУМ РБ и ведение его бухучета. Кроме того, по юридическому адресу управления истец, отметили в ДУМ РБ, зарегистрировал благотворительный фонд «Ватан». Исходя из этого, подчеркивают в ДУМ РБ, господин Габдракипов использовал здание управления «исключительно в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности».

Как пояснил Зимфир Габдракипов в суде, на работу в ДУМ РБ он был принят неофициально в 2019 году, а в 2020-м с ним заключили трудовой договор. Ежемесячная заработная плата, сообщил он, составляла 48 тыс. руб. Говоря о своих служебных обязанностях, господин Габдракипов сообщил, что его функционал, в частности, заключался в поиске инвесторов для финансирования достройки соборной мечети Ар-Рахим в Уфе (мечеть возводится с 2007 года, степень готовности — около 40%).

«То есть на сегодняшний день вы инвесторов ищете?» — поинтересовалась судья. Истец подтвердил. «А в Уфе застройщиков нет»,— вставила реплику представитель ответчика Ольга Исянаманова. Присутствовавший на процессе глава ДУМ РБ Айнур Биргалин заявил, что он организовал совместную служебную поездку в Турцию. Судья поинтересовалась, зачем он брал истца в командировку. «На тот момент он был близким для моей души человеком»,— ответил муфтий.

Зимфир Габдракипов рассказал, что его работа сводилась, в частности, к обсуждению условий для достройки соборной мечети, а некоторых потенциальных инвесторов «забраковывали» в ДУМ РБ. Тогда Айнур Биргалин попросил вспомнить название хотя бы одной компании, благодаря которой мечеть могла быть достроена. «Да тот месяц назад подписанный договор со Сбербанком на 5 млрд руб. на соинвестирование строительства мечети, развитие территории».— «Зимфир, ты тут при чем? Я этот договор сам составил, сам проработал. Чуть ли не каждый день со Сбербанком созванивались. Это мы прорабатываем (варианты) уже год!» — возмутился глава ДУМ РБ.

Ольга Исянаманова просила судью отказать в удовлетворении исковых требований, пояснив, что истец суду не доказал выполнения какой-либо работы в ДУМ РБ. Она добавила, что срок исковой давности пропущен.

Алсу Шарипкулова иск решила удовлетворить частично: установила факт трудовых отношений между истцом и ДУМ РБ и взыскала с Духовного управления долг по зарплате за период с июня 2021 по октябрь 2023 года около 1,4 млн руб. и компенсацию за задержку ее выплаты в размере 710 тыс. руб. В удовлетворении требований о взыскании зарплаты с сентября 2020 по май 2021 года и компенсации отказала. Мотивировочная часть решения будет готова позже.

Представитель ДУМ РБ в суде Ильшат Гарифуллин сообщил “Ъ”, что духовное управление подаст апелляционную жалобу на решение райсуда.

Венера Хисамова, Уфа

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...