К духовному органу предъявлены материальные претензии

В Уфе начался судебный процесс по иску зампреда Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю. Истец просит суд взыскать с ДУМ РБ около 2 млн руб. задолженности по заработной плате. В духовном управлении в ответ заявляют, что ответчик не появлялся на рабочем месте, о чем свидетельствует журнал посещений. Более того, подчеркивают там, господин Габдракипов использовал ДУМ «исключительно в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности». Между тем в отношении должностных лиц духовного управления возбуждены административные дела по ч. 4 и 6 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Духовного управления мусульман Башкирии муфтий Айнур Биргалин

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ Председатель Духовного управления мусульман Башкирии муфтий Айнур Биргалин

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ

В Калининском райсуде Уфы прошло предварительное судебное заседание по гражданскому иску заместителя председателя Духовного управления мусульман Башкирии по развитию Зимфира Габдракипова. Господин Габдракипов просит суд установить факт трудовых отношений между ним и ДУМ РБ, а также взыскать с духовного управления задолженность по зарплате в размере 1,5 млн руб. и проценты за задержку ее выплаты с октября 2020 года по июнь текущего года — 441 тыс. руб.

Как следует из иска, Зимфир Габдракипов был принят на должность зампреда ДУМ РБ в феврале 2020 года с ежемесячной зарплатой 48,3 тыс. руб. В сентябре того же года, уверяет господин Габдракипов, ему перестали выплачивать вознаграждение. «При этом по сегодняшний день я продолжаю работать в ДУМ РБ и числюсь в штате у ответчика,— говорится в заявлении.— Он предоставляет в налоговые сведения о том, что я получаю также 48,3 тыс. руб., хотя фактически я их не получаю, в связи с чем вынужден обратиться в суд».

ДУМ РБ исковые требования не признало. Из пояснения ответчика, предоставленного в суд (копия имеется в распоряжении “Ъ”), следует, что господин Габдракипов злоупотребляет своими правами. По данным духовного управления, истец «практически не появлялся» в здании ДУМ РБ в течение трех лет. В апреле 2020 года он, «получив возможность влиять» на работу духовного управления, зарегистрировал ООО «Централизованная бухгалтерия Духовного управления мусульман Башкирии», которому были переданы кадровые вопросы ДУМ РБ и ведение его бухучета. Кроме того, по юридическому адресу управления истец, отметили в ДУМ РБ, зарегистрировал благотворительный фонд «Ватан». Исходя из этого, подчеркивают в ДУМ РБ, господин Габдракипов использовал здание управления «исключительно в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности». «На неоднократные попытки» руководства ДУМ РБ связаться с господином Габдракиповым он «не реагировал под разными предлогами». Кроме того, по мнению духовного управления, истец пропустил срок исковой давности в части взыскания зарплаты с сентября 2020 по сентябрь 2022 года.

Вчера представители истца и ответчика заявили в суде ряд ходатайств. Так, юрист Ильшат Гарифуллин, представляющий интересы ДУМ РБ, попросил приобщить к делу скрины переписок между Зимфиром Габдракиповым и председателем духовного управления Айнуром Биргалиным, в ходе которых истец «ни разу не упомянул о наличии задолженности», а также документы о регистрации «Централизованной бухгалтерии Духовного управления мусульман Башкирии» и фонда «Ватан» и журнал посещений здания ДУМ РБ. Суд удовлетворил ходатайства частично: скрины переписок и журнал посещений судья Алсу Шарипкулова приобщать к делу не стала, так как эти документы не были нотариально заверены. Господин Гарифуллин обещал исправить ситуацию. Кроме того, он попросил суд «содействовать опросу Габдракипова» в ходе заседаний, так как «вопросов к нему очень много». Со своей стороны, представитель ответчика обязался обеспечить явку Айнура Биргалина: «Им двоим будет проще объяснить суду, что у них происходит, чем в СМИ друг друга грязью поливать». Алсу Шарипкулова согласилась с мнением ответчика.

Представитель истца Артур Байгазаков также попросил суд привлечь прокуратуру республики в качестве третьего лица, но суд отказал, отметив, что участие надзорного ведомства в такой категории споров не предусмотрено ГПК РФ.

Между тем, по данным портала «Пруфы», прокуратура Кировского района Уфы нашла подтверждения задолженности по зарплате перед Зимфиром Габдракиповым. Как сообщила изданию пресс-служба прокуратуры Башкирии, в отношении должностных лиц ДУМ РБ возбуждены административные дела по ч. 4 и 6 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ». Материалы проверки направлены в следственный отдел по Кировскому району Уфы. В прокуратуре РБ “Ъ” подтвердили эту информацию.

После окончания судебного заседания Артур Байгазаков рассказал “Ъ”, что его доверителя на работу пригласил глава республиканского ДУМ Айнур Биргалин. «Работа истца заключалась в развитии связей между мусульманским миром Башкирии с мусульманами других республик РФ и стран, а не в присутствии на рабочем месте с 9 до 18 часов»,— отметил юрист. Связаться с самим господином Биргалиным вчера не удалось.

Рассмотрение иска по существу назначено на 3 октября.

Венера Хисамова, Уфа