Родина в долгу

В первой половине 2023 года жители регионов Черноземья стали еще более закредитованными, чем в 2022-м. Как рассчитал „Ъ“ по данным Банка России, совокупный долг по еще не выплаченным кредитам всех видов — от потребительских до ипотечных— с января по июль увеличился на 10% и преодолел психологическую отметку в 1 трлн руб. Выдачи новых займов росли опережающими темпами — в Тамбовской области жители стали брать потребкредитов сразу вдвое больше. Банкиры считают, что жители кредитуются активнее в ожидании роста цен и ставок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала СВО жители Черноземья начали активнее брать кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С начала СВО жители Черноземья начали активнее брать кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Белгородской области с 1 января по 1 июля 2023 года задолженность по кредитам жителей, имеющих гражданство РФ, выросла с 219,79 до 239,09 млрд руб. (+9%). В Воронежской области долги физлиц по кредитам увеличились с 330,39 до 363,29% (+10%). В Курской области иллюстрирующий закредитованность жителей показатель вырос со 150,71 до 165,14 млрд руб. (также +10%).

В Липецкой области суммарные долги резидентов региона перед банками выросли за полгода со 150,53 до 168,45 млн руб. (+9%). В Орловской области показатель продемонстрировал аналогичную динамику, увеличившись со 103,74 до 113,29 млрд руб. В Тамбовской области долги жителей выросли со 124,13 до 134,56 млрд руб. (+8%).

Банк России не публикует в своих статистических бюллетенях информацию о динамике просроченной задолженности жителей по кредитам, однако приводит данные о срывах платежей по ипотеке, которые грозят заемщикам потерей жилья. В первой половине 2023-го, по данным ЦБ, просрочка по ипотеке выросла практически во всех регионах Черноземья, пусть и оставшись небольшой в абсолютном выражении. В приграничной Белгородской области сумма такой задолженности выросла на 49%, до 372 млн руб. В Курской области показатель увеличился на 10% (до 194 млн руб.), в Липецкой — на 14% (247 млн руб.), а в Орловской — на 2% (151 млн руб.). Самый заметный рост просрочки по ипотеке показала Тамбовская область — на 55%, до 285 млн руб. И лишь в Воронежской показатель сократился на 1% (899 млн руб.).

На фоне роста закредитованности жителей в первой половине 2023-го в Черноземье значительно увеличились выдачи потребительских и автомобильных кредитов, сообщили „Ъ“ в Национальном бюро кредитных историй, анализирующем статистику банков. По его данным, в Тамбовской области рост потребкредитования в январе-июне был двукратным к аналогичному периоду 2022 года — жители заняли в банках 10,22 млрд руб. вместо 5,1 млрд руб. годом ранее. Другие регионы Черноземья продемонстрировали рост потребкредитования от 72% (Липецкая область) до 92% (Орловская). Автокредитов в макрорегионе за первую половину 2023-го было выдано больше, чем год назад, в диапазоне от 50% (Липецкая область) до 75% (Белгородская).

В последнем докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечается, что «высокая закредитованность населения» является одним из основных факторов появления в России «предбедного» социального слоя. Под ним аналитики понимают «пороговую группу населения», которая «по формальным признакам не попадает под установленную государством черту бедности», однако «навес доходов сверх этой черты недостаточно высок, и риски перейти в категорию бедного населения весьма велики, особенно в случае шока». А именно «высокая закредитованность в сочетании с активным ростом кредитования снижает устойчивость домохозяйств к шокам».

«На уровне, когда доходы лишь незначительно превышают порог бедности, по сути, воспроизводится “ловушка бедности”, когда человек не может вырваться из нее, а при возникновении трудностей часть “предбедной” категории может быстро перейти в категорию бедного населения»,— говорится в докладе ЦМАКП.

Наиболее «уязвимой категорией» с точки зрения кредитной нагрузки и «медианы платежа к доходам домохозяйств» являются «наименее обеспеченные группы населения», несмотря на «комплекс мер, направленный на снижение уровня бедности и поддержку семей с детьми», заключили в ЦМАКП.

Опрошенные „Ъ“ представители банков считают, что одной из основных причин роста закредитованности стал усиленный спрос на ипотеку в условиях постоянного повышения цен. Глава Россельхозбанка в Липецкой области Алексей Чемыхин отметил, что в региональном филиале «рост кредитного портфеля по физическим лицам связан прежде всего со спросом на субсидированные кредитные продукты с государственной поддержкой»: «В первую очередь это “Сельская ипотека”».

«В банковской отрасли отмечается существенный всплеск спроса на потребительские и ипотечные кредиты. Связано это, в первую очередь, с растущими инфляционными ожиданиями из-за изменения курса иностранных валют к рублю,— поясняет директор Орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман.— В сегодняшнем моменте (после повышения ключевой ставки ЦБ до 12%.— „Ъ“) речь идет еще и об импульсе в объемах выдач новых кредитов — заемщики с одобренными заявками будут сейчас выбирать их, опасаясь, что ставка вырастет еще больше».

Директор Курского филиала Россельхозбанка Роман Долещук добавил, что просроченная задолженность на региональном рынке «незначительно, но растет». «Это, скорее, связано не с закредитованностью населения, а с активной пропагандой института банкротства»,— считает банкир.

В пресс-службе ВТБ в ответ на запрос „Ъ“ в воронежский филиал банка заверили, что «на фоне столь активного роста объемов кредитования население демонстрирует высокую ответственность при погашении своих обязательств и не допускает роста просрочек». «Ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банковской и финансовой систем. Мы не видим признаков “перегрева”. Например, в сегменте ипотеки общий уровень просрочки — меньше 1%. Этому способствует общий экономический рост, в том числе индексация зарплат во многих компаниях»,— заключили в ВТБ. В других крупных госбанках предпочли не комментировать „Ъ“ тенденцию.

Сергей Калашников