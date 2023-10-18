Истории религии придали новый курс

Минобрнауки России подготовило программу курса «История религий России», который со следующего семестра пройдет апробацию в 27 российских вузах. Разработчики объяснили “Ъ”, что отличие от уже существующих в ряде университетов курсов по религиоведению заключается в смысловых акцентах: «Здесь важна роль религий в формировании российской идентичности, патриотизма и этических установок». В образовательном ведомстве при этом обещали скорректировать программу по итогам пилотного семестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минобрнауки утвердило программу курса «История религий России». Проект реализуется в рамках указа президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Инициатива же создания самого курса была предложена патриархом Московским и всея Руси Кириллом в прошлом году.

Типовая программа учебного курса «История религий России» (есть в распоряжении “Ъ”) рассчитана на 72 учебных часа, половина из которых приходится на лекции, половина — на самостоятельную работу. К преподаванию планируется привлечь кадры, имеющие помимо высшего образования практический опыт работы в этой области (направления подготовки «История», «Религиоведение», «Философия»). Сам курс «нацелен на представление адекватных и актуальных знаний о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности».

Как объяснили в Минобрнауки, один из трех основных блоков — «Историко-религиоведческий раздел» — закладывает основы представления о культурном, социальном и духовном смысле традиционных религий в жизни общества. Второй раскрывает основные аспекты формирования России как «поликонфессионального государства-цивилизации». Третий раздел повествует о религиозных традициях России и традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Студентам также расскажут об «общности духовно-нравственных ценностей для верующих и неверующих, ценности семьи, гражданской идентичности и служении отечеству». Будет уделено внимание и юридическим аспектам: законодательству о религиозных объединениях, имуществе религиозного назначения, государственно-религиозным отношениям. Отдельная тема посвящена религиозному радикализму, а также рискам и угрозам в этой сфере.

Разработкой типовой программы занимались религиоведы и историки из МГУ, православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также привлекались консультанты из других образовательных организаций. Завкафедрой философии религии и религиоведения МГУ Ольга Бойцова рассказала, что курс служит дополнением к уже введенному курсу по «Истории отечества». Госпожа Бойцова замечает, что принципиальное различие с уже существующими в разных вузах курсами по религиоведению заключается в смысловых акцентах: «Здесь важна роль религий в формировании российской идентичности, патриотизма и этических установок, а не в истории развития самих религий в целом. Это больше идеологическая направленность, а не историко-религиоведческая». Она отмечает, что выводы о необходимости создания курсов повышения квалификации для преподавателей, а также о возможности введения курса не только на социогуманитарных специальностях можно будет делать после завершения апробации. «И технари, и естественники — представители разных конфессий, поэтому и им неплохо было бы знать историю развития традиционных российских религий для понимания друг друга и своей страны в целом»,— полагает Ольга Бойцова. По словам эксперта, позже также станет понятно, необходимо ли создавать для программы новый учебник.

Со следующего семестра курс пройдет апробацию в 27 вузах в рамках образовательных программ социально-гуманитарного профиля. «Вузы отобраны с учетом их регионального значения, подведомственности и профиля»,— объяснили в Минобрнауки.

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил в разговоре с “Ъ”, что «при запуске курса ведомство исходит из того, что в каждом университете, участвующем в этом пилотном проекте, курс будет реализован по-разному, но с опорой на типовую программу». «Сама по себе апробация — это эксперимент. Он поможет при необходимости уточнить программу, качественнее соотнести ее с различными, в том числе негуманитарными, направлениями подготовки,— отмечает господин Могилевский.— Планируем проанализировать этот опыт и поддержать наиболее удачные подходы». В качестве критериев успешности курса замминистра назвал объем и качество знаний об истории религий народов России, которые останутся у студентов.

В большинстве опрошенных “Ъ” учебных заведений—участников пилота программу курса только начали изучать. В ВШЭ отметили, что преподаваться курс будет «преимущественно для негуманитарного профиля, поскольку многие студенты гуманитарных направлений уже имеют значительный объем знаний о религии в рамках профессиональных курсов учебных планов». В РАНХиГС предмет войдет в образовательные программы по направлениям государственного муниципального управления, международного гуманитарного сотрудничества, зарубежного регионоведения, политологии, подготовки историков и других.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ по делам образования и науки Ренат Ислямов считает важным понимание специфики российских религий для мира и уважения между представителями разных конфессий. Однако, добавил господин Ислямов, о разработке курса ему неизвестно, поэтому «если он и обсуждался с религиозными организациями, то с какими-то другими». Господин Ислямов полагает, что реализация инициативы потребует высокой квалификации преподавателей: «Для того чтобы лекции не превращались в миссионерство и не преобладал акцент на одной из традиционных религий, нужно чтобы лектор был неангажирован и максимально нейтрален».

Полина Ячменникова