ВЦИОМ зафиксировал усиление роли религии в жизни россиян

Как показал опрос ВЦИОМа, приуроченный ко Дню Крещения Руси (отмечается 28 июля), православие остается самой распространенной конфессией в стране — последователями этой религии назвали себя 57% респондентов. За последние три десятилетия более чем в два раза (с 6% до 15%.) выросла доля тех, кто называет религию очень важной для себя. Выросла и доля россиян, которые регулярно ходят в церковь (мечеть, синагогу), с 7% в 2012 году до 15% в 2023-м. Хотя в целом тренд нисходящий — доля тех, кто ходит в церковь редко или время от времени, сократилась, тех, кто не ходит вообще, выросла.

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Опрос также выявил, что в Бога верят чаще, чем в дьявола, а в ад — чаще, чем в рай. В ангелов верит каждый второй опрошенный (56%). Не верит ни во что из вышеперечисленного — каждый пятый (20%).