«Пассажиравтотранс» пополнит парк тремя с половиной сотнями новых автобусов

Единственным участником городского конкурса на поставку автобусов большого класса на условиях лизинга стала «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), с которой вскоре будет заключен договор стоимостью более 9 млрд рублей. Эксперты объясняют отсутствие конкуренции масштабностью закупки, называя ГТЛК наиболее очевидным исполнителем, имеющим большой опыт поставок общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По условиям закупки лизинговая компания должна поставить технику до 29 февраля 2024 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По условиям закупки лизинговая компания должна поставить технику до 29 февраля 2024 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» по итогам состоявшегося аукциона на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса поставит петербургскому ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) 348 единиц транспорта, следует из документации конкурса. В пресс-службе предприятия подтвердили, что заключение контракта с ГТЛК планируется в ближайшее время, производитель техники пока не определен.

По условиям закупки лизинговая компания должна поставить технику до 29 февраля 2024 года. Срок лизинга — семь лет. Односекционные трехдверные автобусы с дизельным двигателем экологического класса не менее «Евро-5» должны вмещать не менее 97 пассажиров, также в числе требований — низкий пол, аппарель для входа маломобильных граждан и автоматическая коробка передач. После проблем с горевшими в Петербурге автобусами ПАТ включил в техзадание условия для системы охлаждения, предотвращающие возгорание.

ГТЛК стала единственным участником объявленного в сентябре аукциона, в связи с чем он был признан несостоявшимся, а договор с лизинговой компанией будет заключен по объявленной в условиях закупки начальной максимальной цене контракта — 9,036 млрд рублей.

По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, причина столь низкого интереса лизинговых компаний — в объявленном количестве автобусов. «Слишком масштабная закупка, которая, судя по всему, может быть под силу ограниченному числу участников. ГТЛК в данном случае является наиболее очевидным исполнителем, тем более что в других регионах ГТЛК имеет значительный опыт по предоставлению в лизинг техники для общественного транспорта»,— считает эксперт.

К основным преимуществам программы финансового лизинга относится снижение единовременной финансовой нагрузки на бюджет и возможность значительно обновить парк подвижного состава, прокомментировали «Ъ-СПб» итоги аукциона в пресс-службе «Пассажиравтотранса». «Фиксированная средневзвешенная процентная ставка льготного лизинга на период реализации проекта позволяет эффективно планировать бюджет и избежать сложностей, связанных с экономической ситуацией на рынке автобусной техники. При этом риски, связанные с нарушением сроков поставок автобусов, возложены на лизингодателя»,— считают в ПАТ. С начала 2023 года предприятие уже законтрактовало более 370 автобусов большого и особо большого класса: поставщиками техники выступят МАЗ и «Волгабас Групп».

По мнению главного редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, поставщиком может стать любой из крупных производителей России или Белоруссии, предложивший ГТЛК наиболее выгодные условия, поскольку сейчас не наблюдается такого бума заказов, как в предыдущие три года. Наиболее вероятными поставщиками эксперт считает МАЗ и «Волгабас Групп», наименее связанные с выполнением заказов по госпрограммам.

Вячеслав Калашников