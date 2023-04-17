Автобусный парк прирастет на экономии

В Петербурге подвели итоги двух аукционов на поставку автобусов большого класса. После значительного снижения начальной максимальной цены контракта «Пассажиравтотранс» экономии средств предпочел увеличение парка: до октября в город поступит на 28 автобусов больше, чем было запланировано. Эксперты считают это решение оправданным с точки зрения будущего перехода предприятия на контрактные отношения с городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая техника должна пополнить подвижной состав в автобусных парках №№ 1, 2, 5, 6 и 7

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Новая техника должна пополнить подвижной состав в автобусных парках №№ 1, 2, 5, 6 и 7

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) провело два объявленных в конце марта аукциона на поставку в 2023 году дизельных автобусов большого класса. Предполагалось, что компании-победители привезут в Петербург по 88 единиц транспорта стоимостью 19,8 млн рублей каждая, начальная максимальная цена (НМЦК) каждого контракта составляла 1,748 млрд рублей.

В первом конкурсе приняли участие две компании, победитель — ООО «Волгабас Групп» — предложил за контракт 1,556 млрд рублей. За победу во втором конкурсе боролись четыре компании-поставщика, победу одержало петербургское ООО «Автотехком» с 1,442 млрд рублей за выполнение контракта.

Как сообщил «Ъ-СПб» источник в транспортной сфере, знакомый с ходом переговоров, городу удалось договориться с компаниями-победителями о том, что вместо снижения цены контракта дилеры поставят городскому транспортному предприятию большее количество единиц транспорта на сумму, близкую к НМЦК проведенных аукционов. В настоящее время стороны находятся на стадии подписания документов поставщиками.

Планируется, что «Автотехком» поставит ПАТ 106 дизельных односекционных низкопольных автобусов МАЗ-203047 стоимостью 16,39 млн рублей каждый (с НДС) на общую сумму 1,737 млрд рублей. В соответствии с условиями контракта 40 автобусов должны поступить до 31 августа, оставшиеся 66 — до 29 сентября. ООО «Волгабас Групп», как ожидается, привезет в Санкт-Петербург 98 единиц марки Volgabus 527002 по 17,68 млн каждый (с НДС) на 1,732 млрд рублей. Первая поставка из 30 автобусов ожидается до 31 мая, вторая — из 68 единиц — до 30 июня. Техника должна пополнить подвижной состав в автобусных парках №№ 1, 2, 5, 6 и 7.

Главный редактор портала TransportSPb Владислав Булгаков считает вполне оправданным выбор города в пользу незапланированного увеличения парка новых автобусов и обновления подвижного состава: «У ПАТ достаточно много автобусов, у которых вышел срок службы. И я уверен, что в рамках контрактной системы, на которую перевозчик массово должен перейти к 2025 году, ему необходимо иметь парк автобусов в пределах амортизационного срока».

Вячеслав Калашников