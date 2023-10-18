Собери и сохрани

В Краснодарском крае, как и по всей стране, аграрии ощущают нехватку емкостей для длительного хранения сельскохозяйственной продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили сразу несколько участников рынка. По словам местных властей, ситуация с овоще-плодохранилищами в регионе стабильная, в планах — увеличение их емкости. Эксперты считают, что введенные в отношении России санкции, а также снижение покупательской способности граждан не способствуют наращиванию технологий в области строительства овоще-плодохранилищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Хранилища в сельскохозяйственной отрасли предназначены для хранения зерновых культур, а также плодоовощной продукции. Как сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в настоящее время в регионе действуют 45 хлебоприемных предприятий с емкостью единовременного хранения 4,4 млн тонн. Еще порядка 8,3 млн тонн зерна способны принять на хранение аграрии. Этого объема, по заверению краевого минсельхоза, достаточно для хранения ежегодного урожая.

«Емкость имеющихся в регионе фруктохранилищ составляет 360 тыс. тонн. В планах на ближайшие годы - строительство дополнительных объемов на 50 тыс. тонн. Отметим, что всего лишь 10 лет назад объем фруктохранилищ составлял всего 135 тыс. тонн (рост за это время в 2,7 раза). Емкость имеющихся в крае овощехранилищ составляет 96 тыс. тонн. Они отведены под столовую свеклу, морковь и лук. Заполняемость этих хранилищ составляет 50%, так как все овощи реализуются в сезон», - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Хранилища не поспевают за садами

Как рассказал «Ъ-Кубань» директор по производству ООО «Сады Предгорья» Валерий Планков, сегодня на юге России ощущается дефицит хранилищ для фруктов. По его словам, мест для хранения продукции не хватает, потому что строительство аграриями собственных хранилищ — достаточно затратная для них статья, которая субсидируется государством только в том случае, если проект проходит госэкспертизу, а чтобы пройти госэкспертизу, нужно потратить большое количество финансов, что, в конечном итоге, не окупается господдержкой.

«Сады начали активно развивать приблизительно с 2010 года. Сейчас они вступили в промышленное плодоношение. Интенсивные сады, которым нужно всего три-четыре года, вступили в плодоношение еще раньше. Сейчас начали плодоносить классические сады, которые закладываются без шпалеры и капельного орошения на самостоятельных корнях. У них срок вступления в плодоношение порядка пяти-шести лет. Все эти сады закладывались активно десятилетие назад, и это щедро субсидировалось государством, были большие денежные вливания, но строительство фруктохранилищ не поспевало за развитием закладки садов. И такая картина наблюдается во всех регионах страны, где существует промышленное садоводство», - рассказывает господин Планков.

«Сады, которые были заложены в 2017–2018 годах, начали активно плодоносить. А построить фруктохранилище фермерам зачастую проблематично»

Полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух подтверждает, что на Кубани существует дефицит овоще-фруктохранилищ. Однако, по его словам, сегодня несколько общественных площадок, включая Союз садоводов России, обсуждают в краевой администрации возможность запуска программы по строительству малых овоще-плодохранилищ.

«Есть такая инициатива от общественных объединений. Дело в том, что какое-то время назад мы запустили программу “Малый сад”. Сады, которые были заложены по этой программе в 2017–2018 годах, начали активно плодоносить. А построить фруктохранилище фермерам зачастую проблематично, поэтому сейчас рассматривается дополнительная подпрограмма внутри уже действующей программы», - говорит господин Легкодух.

Валерий Планков констатирует, что стоимость строительства фруктохранилища в его случае составила 75 млн руб. И это по ценам на весну 2023 года. Сейчас данная цена, по словам директора по производству ООО «Сады Предгорья», уже не актуальна, и составляет свыше 120 млн руб., если речь идет о фруктохранилище на 2250 тонн. «Это не закрывает весь наш объем хранения, поэтому мы будем вынуждены арендовать хранилища где-то еще», – говорит господин Планков.

Также, по его словам, отсутствие достаточного количества овоще-плодохранилищ серьезно ударило по стоимости плодов – три года подряд цена на яблоки не растет именно по этой причине. «Если сравнить ситуацию со сливочным маслом, то в 2021 году его упаковка стоила в рознице около 100 руб., сейчас она стоит 170–200 руб., а у яблока стоимость в 2021 году была выше, чем сейчас. Затраты же выросли в два, а местами в три раза», – констатирует собеседник «Ъ-Кубань».

Связано это, по его словам, с тем, что в настоящее время ведется массовая уборка урожая яблок. А хранить их негде, поскольку не все имеют возможность оставлять собранный урожай на длительный период. Соответственно, для предприятий, у которых есть сады, но нет хранилищ, выход только один — продать яблоко с поля, а с поля продукция продается за ту цену, которую за нее предлагают перекупы.

«Мы сейчас ведем уборку, но закладываем все яблоко на хранение и почти не торгуем. Дело в том, что себестоимость яблока на сегодняшний день с учетом затрат на средства защиты растений, на заработную плату, на горюче-смазочные материалы — порядка 40–45 руб. При этом предложение от покупателя — 34–35 руб. Зачем мне продавать за эту стоимость, я лучше положу на хранение, подожду, когда рынок успокоится, и с ноября цена вырастет», - говорит Валерий Планков.

Как отмечает руководитель подразделения строительства хранилищ «Фрут Контрол» Даниэле Кавалли, хозяйства юга России не справляются с хранением плодоовощной продукции не только из-за большой нехватки самих хранилищ, но и из-за того, что большое количество существующих объектов имеет устаревшую технологию хранения. «Особенно если говорить про яблоки, то в таких хранилищах их качественное хранение гарантировать сложно», — подчеркивает господин Кавалли.

21-24 ноября в Краснодаре пройдет ежегодная сельхозвыставка «ЮГАГРО», где производители хранилищ презентуют новые разработки в этой области. Однако, по мнению участников рынка, высококачественное оборудование, ранее завозившееся из Европы, сегодня практически недоступно. «Сейчас сложно строить высокотехнологичные фруктохранилища ввиду известных событий. Все сельхозтоваропроизводители активно переключаются с европейских холодильных агрегатов на китайское оборудование, что на первый взгляд не уступает по качеству, но время покажет», - комментирует Валерий Планков.

След от санкций

По словам Вячеслава Легкодуха, введенные в отношение России со стороны западных государств санкции, а также различные меры по ограничению экспорта и импорта положительным образом сказались на плодоовощной отрасли. «Санкции сказались на рынке фруктов в России позитивно, это началось после 2014 года, когда в Россию прекратили ввозить польские яблоки и разные фрукты из Европы. В итоге мы начали закладывать больше садов, но хранилищ длительного хранения под плоды действительно не хватает. Нужно увеличивать их емкость», — говорит фермерский омбудсмен по Краснодарскому краю.

Даниэле Кавалли констатирует, что спрос на фруктохранилища сегодня имеется достаточно большой, но сложности заключаются в первую очередь в том, что за последние несколько лет произошло серьезное удорожание оборудования для хранилищ, что как раз связано с введенными в отношении России санкциями, а также увеличились сроки поставок этого оборудования по причине серьезного перестраивания логистики.

«Реализация фруктов в торговых сетях падает, это следствие снижения покупательской способности»

Валерий Планков связывает проблемы в садоводческой отрасли с инфляцией, которая, по его наблюдениям, за текущий год превысила уже 15%, а доходы населения при этом никак не увеличились. Соответственно, потребительская корзина становится более избирательна в плане продуктов первой необходимости, констатирует участник рынка. Сейчас, по его словам, люди покупают условно борщевой набор, куда яблоко не входит.

«Реализация фруктов в торговых сетях падает, это следствие снижения покупательской способности. Российские садоводы закрывают российский рынок по яблокам не более чем на 70%, но это достаточно условный показатель, основанный на утвержденных нормативах, согласно которым каждый житель страны должен в сутки потреблять определенное количество яблок. Если же исходить из экономической ситуации, то мы яблоком обеспечены полностью, потому что люди просто отказываются от покупки яблок в торговых сетях за 100 руб. и выше. Хотя в сезон в сетях яблоки продаются и по 60 руб. Но фрукты все равно не являются продуктами первой необходимости, поэтому в случае дефицита денег люди просто исключают их из своего рациона. Таким образом санкции косвенно ударяют по нашему бизнесу», — резюмирует господин Планков.

Василий Хитрых

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