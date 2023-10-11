Замкнутая система хороших урожаев

Федеральная и региональная программы обеспечения продовольственной безопасности страны дали стимул для развития тепличных хозяйств. Это касается как аграриев, выращивающих в теплицах овощи, фрукты, ягоды и цветы, так и производителей тепличных комплексов и их компонентов. Государство со своей стороны обеспечивает поддержку отрасли, однако, по мнению игроков рынка, недостаточную. Эксперты отмечают, что в последние несколько лет, несмотря на наличие параллельного импорта и прочих путей обхода международных санкций, активно развивается как отечественное производство тепличных продуктов, так и производство строительных материалов и других комплектующих для строительства тепличных комплексов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Ягодная господдержка

Краснодарский край —ведущий регион по выращиванию фруктов и ягод в теплицах. Кроме того, в регионе активно развивается производство тепличных овощей. По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, в рамках господдержки фермеров в регионе с 2022 года аграриям начали возмещать затраты на строительство теплиц для выращивания ягод. Сумма поддержки составляет 350 руб. за 1 кв. м.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, выращивание ягод может быть так же рентабельно, как овощеводство и садоводство, а фермеры вправе рассчитывать на господдержку.

«У нас работают свыше 100 крупных и средних сельхозпредприятий, более 300 крестьянско-фермерских хозяйств. Ежегодно они производят около 40% урожая в стране. Достигают этого за счет использования современных агротехнологий и отечественной селекции. Мы видим, что спрос на ягоды постоянно растет. Чтобы поддержать аграриев, в прошлом году приняли закон о выделении субсидий на производство в теплицах. А еще действует грантовая программа “Агростартап” в рамках нацпроекта. По ней фермеры могут получить до 3 млн руб. и покрыть 90% затрат на приобретение участков, посадочного материала, сельхозтехники, строительство или реконструкцию помещений для производства, хранения и переработки, подключения к инженерным сетям»,— писал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выращиванием ягодных культур в Краснодарском крае занимаются преимущественно личные подсобные хозяйства. На их долю приходится порядка 97% от общего валового сбора.

С начала лета в регионе собрали свыше 1,3 тыс. тонн клубник и почти 2,5 тыс. тонны вишни и черешни. Как сообщили в региональном министерстве, в 2022 году КФХ и самозанятые граждане получили субсидии на возведение теплиц для выращивания ягод в размере 50 млн руб.

Время цветов и новых технологий

Еще один тренд в тепличном бизнесе — выращивание цветов. Это особенно актуально в ситуации с международными санкциями в отношении России, когда затруднительным стало доставлять цветы от их главного поставщика — Нидерландов.

Как рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент ассоциации «Теплицы России», председатель совета директоров ООО «Сейм-Агро» Андрей Медведев, главный тренд в тепличном бизнесе России — расширение ассортимента производимой продукции и увеличение цветоводческих комплексов, потому что цветов, по его словам, в стране катастрофически не хватает, особенно учитывая последние экономические и внешнеполитические реалии.

«Приходится констатировать тот факт, что сегодня серьезного развития овощеводческих и цветоводческих тепличных комплексов не наблюдается. Цветоводческий комплекс стоит дороже, чем овощной, поэтому в данном направлении необходима серьезная и целенаправленная государственная поддержка. Безусловно, цветочные комплексы гораздо прибыльнее, чем овощные, но их окупаемость гораздо более длительная, поэтому сегодня не все готовы рисковать, вкладывая большие деньги в такой вид бизнеса»,— говорит Андрей Медведев.

По его словам, современные тепличные комплексы сильно отличаются от тех, что строились 30–40 лет назад, но глобально за последние 20 лет не создано чего-то принципиально нового. «К сожалению, пока не наступила “эра светодиодов”. Сегодня все работают по “голландской технологии”, но более ничего и не нужно. Это замкнутая система, система досвечивания (необходима тепличным хозяйствам для искусственного продления светового дня.— «Ъ-Кубань»), а в нашей стране, что хорошо, не такая высокая стоимость газа и электроэнергии. На этой системе аграрии добиваются хороших урожаев»,— рассказывает эксперт.

«В последнее время в производстве и эксплуатации теплиц активно используются IT-технологии»

В производстве теплиц уже давно сделан шаг вперед по технологиям, констатирует исполнительный директор корпорации «Импотек» (осуществляет проектирование, производство, монтаж и обслуживание промышленных и фермерских теплиц) Максим Лицентов. По его словам, в больших и даже не очень больших тепличных комплексах сегодня используется, например, не стекло, а греческая пленка в два слоя с межпленочным пространством. Эта воздушная подушка создает эффект термоса. Соответственно, в таких теплицах, по словам участника рынка, теплопотерь значительно меньше, логично, что и затрат на отопление таких теплиц тоже меньше. Кроме того, что по современной пленке, что по современному стеклу значительно выше период эксплуатации, выше и степень рассеивания, соответственно, выше и урожай с квадратного метра. Поэтому многие аграрии, утверждает Максим Лицентов, сегодня выбирают строительство тепличного комплекса с использованием пленочного покрытия.

«В последнее время в производстве и эксплуатации теплиц активно используются IT-технологии. Автоматизация теплиц на сегодня уже воспринимается как данность. Это управление проветриванием теплицы (и боковое, и коньковое), управление климатом внутри сооружения и воздушный утеплитель, который мы также производим на собственных станках, хотя раньше закупали у итальянцев. Кроме того, используются метеостанции, которые дают информацию о температуре воздуха и порывах ветра за территорией теплицы»,— рассказывает исполнительный директор корпорации «Импотек».

Андрей Медведев также отмечает, что хорошим подспорьем в тепличном бизнесе является отечественная селекция, поскольку российские, и, в частности, кубанские ученые периодически создают новые гибриды, которые позволяют получать большую урожайность.

«Реальность, тем не менее, всегда одна — произвести продукцию как можно дешевле и продать ее как можно дороже. Оборудования на рынке для строительства теплиц, систем мелиорации и прочего обслуживания тепличных хозяйств различного назначения сегодня вполне достаточно, и никакие санкции нам не мешают. Замечу, что и Италия, и Нидерланды продолжают с нами работать. Цены, безусловно, выросли и будут расти дальше. Это объясняется как санкциями, так и обходом их, а также параллельным импортом. Но такова реальность, в которой нам приходится работать. Хотелось бы чуть больше внимания со стороны государства. Безусловно, сегодня реализуется ряд мер поддержки тепличного сегмента сельского хозяйства. Существует система долгосрочных и краткосрочных кредитов, но, на наш взгляд, этого, чтобы всколыхнуть отрасль, недостаточно»,— резюмирует вице-президент ассоциации «Теплицы России».

Стимул продовольственной безопасности

В России достаточно производителей как тепличных комплексов, так и составляющих к ним, включая производителей пленки, систем полива и так далее. Ведущие игроки рынка представят свою продукцию 21–24 ноября в Краснодаре на ежегодной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО».

Как сообщила «Ъ-Кубань» директор компании «Агрохозторг» (поставщик на рынке полимерной продукции в сельскохозяйственной и строительной отраслях) Ольга Сапсай, для производителей стройматериалов для аграрного сектора сложилась вполне благоприятная ситуация, и возглавляемая ею фирма не испытывает дефицита заказов.

«Ни для кого не секрет: многие зарубежные производители заинтересованы в российском рынке»

В то же время Максим Лицентов отмечает, что, когда ряд стран ввел запрет на поставки хорошего сырья для производства теплиц на территорию России (греческая пленка, нидерландские мотороредукторы, итальянские системы полива и прочее), это сказалось на оперативных поставках на рынок нужной продукции. Но впоследствии производители и поставщики быстро переориентировались, заменили сырьевые источники, большое количество хорошего сырья нашли на территории Российской Федерации.

«Более того, скажу, и это ни для кого не секрет: многие зарубежные производители заинтересованы в российском рынке, соответственно, были изысканы возможности поставки высококачественной продукции из-за рубежа, которую, к сожалению, на территории нашей страны мы заменить не смогли»,— говорит господин Лицентов.

Алена Черненко, директор по развитию ГК «Югполив Королев Агро», рассказала «Ъ-Кубань», что тепличная отрасль не стоит на месте: появляются и строятся новые теплицы. «С одной стороны, в нынешних условиях мы имеем ограничения на ввоз комплектующих, удорожание ряда товаров, что негативным образом сказывается на всей отрасли, но, с другой стороны, это простимулировало развитие внутреннего производства. Наша компания, например, в этом году пустила производство поливных капельных линий»,— говорит Алена Черненко.

По словам Максима Лицентова, правительственная программа по продовольственной безопасности страны увеличила спрос на продукцию изготовителей теплиц и тепличных комплексов. Корпорация «Импотек», работающая на рынке с 2007 года, по утверждению Максима Лицентова, за последние лет пять ощутила серьезное участие государства на своем рынке. «Мы принимаем активное участие в грантах и федеральных программах господдержки аграриев, а в последние два года эти программы стали реализовываться гораздо эффективнее. Помимо продуктовой безопасности в этом году мы видим еще и развитие лесовосстановления, что тоже очень важно»,— отмечает участник рынка.

Корпорация «Импотек» производит промышленные теплицы и строит тепличные комплексы. Раньше, по словам Максима Лицентова, продукты, которые сегодня выращиваются в теплицах, в большей степени закупались в Нидерландах и других странах, но в связи с ограничениями их производство сейчас сосредотачивается в России.

Василий Хитрых

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