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В Непале прекращены поиски российской альпинистки

Поиски российской альпинистки на склонах горы Дхаулагири прекращены, сообщила сегодня, 17 октября, Федерация альпинизма России. Причина сворачивания поисков — сошедшая лавина. Сегодня, 17 октября, утром вертолет смог подлететь к месту, где была обнаружена Надежда Оленева во время первого поискового рейса 15 октября. «Однако начавшийся накануне снегопад, а затем сошедшие сверху лавины уже успели засыпать так, что рельеф изменился, и обнаружить ее больше не удалось»,— говорится в сообщении спортивной организации. В ходе сегодняшнего облета пилоту удалось забрать на борт Романа Абилдаева, одного из участников восхождения, уточняет федерация.

Надежда Оленева

Надежда Оленева

Фото: Архив Надежды Оленевой

Надежда Оленева

Фото: Архив Надежды Оленевой

Федерация выразила соболезнования родным и друзьям погибшей спортсменки. Телеграмму с соболезнованиями прислал и министр спорта РФ Олег Матыцин.

37-летняя пермская альпинистка Надежда Оленева пропала утром 14 октября. Она упала в расщелину с высоты около 6680 м на горе Дхаулагири в Непале. Пермячка в группе российских спортсменов из трех человек (в связке с Надеждой Оленевой были Роман Абилдаев и Расим Кашапов) совершала восхождение на Дхаулагири в так называемом альпийском стиле.

Биография и достижения Надежды Оленевой

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Надежда Оленева родилась в Перми. Увлеклась альпинизмом в 2006 году, после нескольких поездок в горы занялась им профессионально. В 2017 году окончила Центральную школу инструкторов альпинизма. В том же году основала клуб «Пермская школа альпинизма». В 2021 году организовала проект Mountain Guru — всероссийскую школу альпинизма, скалолазания и ледолазания, программы которой охватывали весь спектр альпинистской подготовки. В 2022 году выиграла национальное первенство в высотно-техническом классе при восхождении на пик Королева по Северной стене (Киргизия) — 5816 м. С 2006 года совершила более 200 восхождений. Мастер спорта, входила в сборную России по альпинизму.

Дмитрий Астахов, Пермь

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