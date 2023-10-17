Госдума одобрила в первом чтении увеличение НДПИ на газ

Депутаты государственной думы на пленарном заседании 17 октября одобрили в первом чтении законопроект, увеличивающий налог на добычу полезных ископаемых для газовой отрасли. Повышенная ставка будет действовать с января 2024 года до конца 2026 года, сообщается на сайте нижней палаты парламента..

Целью данного законопроекта является изъятие в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих у газовых компаний в результате опережающей индексации оптовых цен на газ. Оптовые цены на газ в 2024 году будут проиндексированы на 11,2%, а в последующий год на 8,2%, указано в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период и 2025–2026 годы.

На расчет ставки НДПИ влияет коэффициент Ккг, который характеризуется изъятием дополнительной выручки компаний от индексации внутреннего рынка газа. Согласно законопроекту, в Налоговом кодексе будет установлен повышающий коэффициент к НДПИ - Ккг. Для собственника Единой системы газоснабжения «Газпрома» коэффициент в 2024 году составит 303 и 454 за первое и второе полугодия. Для независимых компаний —555 и 706 соответственно.

В 2025 году коэффициент «Газпрома» возрастет до 428 за первое полугодие и 448 — за второе. Для независимых газовых компаний — 779 и 799 соответственно. С 2026 году коэффициент запланирован на уровне 464 для «Газпрома» и 863 для остальных компаний.

Благодаря изменению коэффициента прогнозируется увеличение прибыли в федеральный бюджет России в размере 116,8 млрд рублей в 2024 году, 127,3 млрд рублей в 2025 году и 134,7 млрд рублей в 2026 году.

Подробнее — в материале «Рост цен на газ уйдет в бюджет».

Александра Горошилова