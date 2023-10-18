Донецкий пленный

Семи украинским морским пехотинцам вынес приговор Верховный суд Донецкой народной республики, признав их помимо прочего виновными в пытках пленного прапорщика, служившего в народной милиции ДНР. В материалах дела говорится, что потерпевшему были нанесены множественные ранения, в том числе бейсбольной битой и штык-ножом. Раненый выжил, но после этого снова попал в плен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие украинские морские пехотинцы получили наказания от 16 до 22 лет лишения свободы

Фото: Прокуратура ДНР Бывшие украинские морские пехотинцы получили наказания от 16 до 22 лет лишения свободы

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд ДНР рассмотрел уголовное дело военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Бучковского, Владислава Стрюкова, Ильи Гальчукова, Владислава Сергейчука, Сергея Книжника, Сергея Кривцуна и Александра Матушанского. В прокуратуре республики “Ъ” сообщили, что в зависимости от роли каждого из них они были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «ж» и п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением на оккупированной территории), п. «в», п. «г», п. «е» и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным участников расследования из СКР, весной прошлого года обвиняемые, находясь на позиции на проспекте Металлургов в Мариуполе, пытались застрелить местного жителя, приняв его за сторонника наступавших войск ДНР и России. Пострадавший был ранен автоматной пулей в плечо, но сумел уйти из-под огня.

Главным же эпизодом обвинения стало участие морских пехотинцев в марте прошлого года в пытках и издевательствах над пленными. На заводе «Азовмаш», где находился опорный пункт 36-й бригады, содержались с десяток военных, захваченных ВСУ. Одним из них оказался 41-летний уроженец Мариуполя, служивший прапорщиком в Первой отдельной гвардейской славянской бригаде народной милиции ДНР. Командование отправило его к перевернувшейся самоходной гаубице «Акация», чтобы проверить, можно ли ее восстановить и вернуть в строй. Выполнив задачу, прапорщик решил навестить свою семью в Мариуполе, которую не видел несколько лет. Во дворе родительского дома он и был захвачен.

Добиваясь от пленного информации о расположении, вооружении и перемещении военнослужащих ДНР, сотрудники ВСУ, говорится в уголовном деле, ежедневно избивали прапорщика руками, ногами и бейсбольной битой. Потом к ним присоединился их сослуживец Дмитрий Евган (Саид), много лет воевавший в Донбассе. После очередных пыток и издевательств потерпевший попросил дать ему возможность «умереть как воину». Тогда Дмитрий Евган, по данным следствия, нанес ему несколько тяжелейших ранений, в том числе и в голову штык-ножом. Решив, что пострадавший вскоре умрет, военные вынесли его на улицу.

Прапорщик, говорится в деле, не только выжил, но и попытался выбраться с территории, контролируемой ВСУ. Правда, через несколько километров он попался другим украинским военным, которые снова его взяли в плен. Освобожден военный был уже после того, как украинские войска попали в окружение в Мариуполе.

По требованию гособвинителя из прокуратуры ДНР Бучковского приговорили к 22 годам, Стрюкова — к 20, а остальным подсудимым назначили по 16 лет лишения свободы строгого режима.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Евгана, который потерял во время боевых действий руку, было выделено из этого расследования. Учитывая большой общественный резонанс (сюжеты об очной ставке между потерпевшим прапорщиком и Саидом показали по центральным телеканалам), было передано в Москву, в ГСУ СКР. В материалах, которые сейчас рассматривает Южный окружной военный суд, Дмитрию Евгану инкриминируются те же статьи, что и уже осужденным морпехам, а также ст. 278 и ст. 205.3 (насильственный захват власти и обучение террористической деятельности) УК, за которые ему грозит пожизненный срок.

Николай Сергеев