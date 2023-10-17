Белгородская область экспортировала в Китай 8,5 тысяч тонн куриных лап

Более 8,5 тыс. т куриных лап было отправлено из Белгородской области в Китай с начала года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. В регионе зарегистрированы восемь предприятий-экспортеров этой продукции, а «реальную активность из них показывают» четыре.

«Было время, когда на перерабатывающих предприятиях России куриные лапы считались отходами, сегодня эти субпродукты — востребованный продукт экспорта. В Китае это закуска, деликатес, которую называют "ножками Феникса"»,— рассказали в Россельхознадзоре. Там добавили, что долгое время лидером по поставкам этого продукта в Китай были США — до начала «торговой войны».

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с января по сентябрь 2023 года Белгородская область экспортировала 146,7 тыс. т продукции, что на 20 тыс. т больше, чем в прошлом году. Почти 119,1 тыс. т экспорта составили корма и кормовые добавки.

О строительстве мясоперерабатывающего завода в Курской области с перспективой экспорта продукции — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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