Белгородская и Липецкая области экспортировали 358 тысяч тонн продукции

С января по сентябрь 2023 года Белгородская и Липецкая области экспортировали в сумме 357,7 тыс. т животноводческой продукции: 146,7 тыс. т и 211 тыс. т соответственно. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В Белгородской области объем контролируемого ведомством экспорта вырос на 20 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 119,1 тыс. т из него составили корма и кормовые добавки. Они были отправлены в страны Евросоюза (ЕС), Китай, Вьетнам, Грузию, Узбекистан, и Абхазию. Второе место по объемам вывозимой продукции заняли сырье животного происхождения (мукоза, кишечное сырье) и технический жир — 12 тыс. т было отправлено в страны ЕС. Еще 7,1 тыс. т мясной продукции поступили в Китай, Вьетнам, Польшу, Азербайджан, Абхазию и Таджикистан, 5,9 тыс. т молочной закупили Израиль, Грузия, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Азербайджан и Абхазия. Кроме того, белгородские производители поставили в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Румынию 2,6 тыс. т меда, майонеза, продуктов переработки яиц и спреда (растительного аналога сливочного масла).

В Россельхознадзоре отметили, что в этом году Белгородчина начала экспортировать в Таджикистан и Азербайджан инкубационное яйцо — по последним данным, отправлено 4,7 млн штук.

Также в ведомстве уточнили, что на сегодня в регионе зарегистрировано 105 предприятий-экспортеров. 87 из них занимаются производством и продажей продукции, 18 — только реализацией. Они отправляют товары в 14 стран.

В Липецкой области объем экспорта к прошлому году вырос на 15%. В сентябре за пределы РФ из региона за пределы РФ было отправлено 500 партий продукции. Среди них были 330 т эндокринного сырья (закупила Польша), 216 т мяса птицы (Китай), 28 тыс. т кормов растительного происхождения (Латвия) и 21 т детского питания (Вьетнам, Монголия, Абхазия). По сравнению с сентябрем 2022 года показатель вырос в 1,5 раза.

Ранее стало известно, что экспорт Курской области за год вырос в три раза. Его основную часть в 2023-м составили кормовые добавки растительного происхождения.

Как рекордный экспорт повлиял на объем запасов пшеницы в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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