«Агропромкомплектация» сортирует свиней

Крупный производитель свинины ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова планирует к первому полугодию 2024-го возвести в Конышевке Курской области мясоперерабатывающий завод за 4,3 млрд руб. Он станет вторым для компании в регионе: первый объект, в который было вложено 8 млрд руб., работает в Железногорском районе с 2016 года. На новое предприятие планируется отправлять туши «с санитарным и техническим браком», что позволит компании «ужесточить биобезопасность» курского кластера. Наращивая производство, свиноводческая отрасль рассчитывает на рост экспорта, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах по возведению в райцентре Конышевка мясоперерабатывающего завода стоимостью около 4,3 млрд руб. Сергей Новиков рассказал в ходе встречи с губернатором Романом Старовойтом 18 апреля. Подробности проекта «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Речь идет о строительстве нового Конышевского мясоперерабатывающего завода на базе модернизируемой существующей мясохладобойни. Мощность предприятия должна составить 1 тыс. голов в смену (более 310 тыс. в год). «На новую мясохладобойню будут поступать туши с санитарным и техническим браком»,— рассказали в «Агропромкомплектации». На заводе должно появиться около 370 рабочих мест. Окончание строительства запланировано на первую половину 2024 года.

Выбор места обусловлен близостью большого числа объектов «Агрокомплектации», пояснили «Ъ-Черноземье» в компании: «В Конышевском районе расположены свиноводческие комплексы, стоится станция искусственного осеменения, работают семеноводческий комплекс, растениеводческое предприятие и комбикормовый завод с элеватором. Ввод в эксплуатацию новой мясохладобойни позволит ужесточить биобезопасность объектов группы компаний».

Мясоперерабатывающий завод станет для «Агропромкомплектации» вторым в Курской области. Крупнейшим объектом компании является Курский мясоперерабатывающий завод в селе Линец Железногорского района, работающий с 2016 года: в него вложено около 8 млрд руб. Там трудится около 2,5 тыс. человек; продукция этого предприятия поставляется в том числе и на экспорт.

«Агропромкомплектация» работает в Курской, Тверской и Рязанской областях; головной офис расположен в московском Зеленограде. Занимает шестую строчку в рейтинге российских производителей свинины Национального союза свиноводов с показателем 270,7 тыс. т в живом весе в 2022 году. В Курской области компания развивает растениеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, а также переработку продукции (собственные торговые марки «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт» и «Искренне Ваш»). По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Агропромкомплектация-Курск» в 2021 году составила 19,74 млрд руб., чистая прибыль — 5,51 млрд руб.; более поздние финпоказатели не раскрываются.

Вопрос биобезопасности обострился для «Агропромкомплектации» в 2019-2020 годах. Тогда на нескольких курских площадках группы компаний был выявлен вирус африканской чумы свиней. Было уничтожено несколько десятков тысяч животных; ущерб только от одной вспышки в августе 2019 года превысил 100 млн руб.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство свинины в России в 2022 году составило около 5,2 млн т в живом весе, что на 8% больше, чем годом ранее. Курская область вошла в число регионов с наибольшим приростом. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022» напоминал, что с 2018 года Россия является самообеспеченной по свинине и сохраняется риск избыточного производства: «Остается надеяться на рост потребления. Если цена обрушится, потребление будет, но для производителей нужен баланс между потреблением и ценой».

По данным НСС, в 2022 году темпы роста производства увеличивались от квартала к кварталу, но и потребление по итогам года выросло почти на 8%. «Главная причина этого — цены на свинину в рознице не росли, в то время как на другие виды мяса увеличивались существенно»,— отметил господин Ковалев. В то же время производственная себестоимость, выросшая к маю 2022 года до пиковых 93 руб. за килограмм свинины, уже к сентябрю снизилась до 75 руб. из-за удешевления зерна и шротов и укрепления рубля, а на 2023 год оценивалась в пределах 80 руб.

2023-2024 годы могут стать завершающим периодом бурного роста отрасли за счет завершения проектов по взятым ранее льготным кредитам, отмечал господин Ковалев: «Мы можем еще надеяться на рост потребления — более чем до 30 кг на человека в год». Параллельно будет расти и доля животных, перерабатываемых на новых предприятиях, отмечает эксперт: «С 2010 по 2020 год доля свиней, перерабатываемых на новых и модернизированных бойнях, выросла с 12 до 60%, а к 2025 году ожидается показатель более 80%. Сейчас строятся бойни на 20 млн голов в год. Эти предприятия составят экспортную основу свиноводческой индустрии».

Повышение уровня вертикальной интеграции на высококонкурентном рынке он назвал в числе основных тенденций развития свиноводческих компаний до 2025 года наряду с улучшением продуктивности и развитием экспорта.

Сами производители рассчитывают на расширение экспортных направлений. В ноябре Сергей Новиков, принимая участие в видеоконференции с президентом Владимиром Путиным с площадки Курского мясоперерабатывающего завода, напоминал, что пока за рубеж уходит только около 200 тыс. т российской свинины: «Мы могли бы, конечно, и увеличить объем экспорта на 500 тыс. т — а это $1 млрд экспортной выручки,– если бы удалось открыть нам все-таки Китай. Мы знаем, что уже не один год правительство, Министерство сельского хозяйства, Россельхознадзор работают над этой проблемой, но пока существенно нам не удалось продвинуться в этом вопросе».

Владимир Путин тогда пообещал «продолжить эту работу»: «Уверен, что договоримся».

Олег Мухин