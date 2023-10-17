Отряд самообороны создан в курском Курчатове

В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове создали отряд территориальной самообороны в статусе добровольной народной дружины (ДНД). Об этом сообщил мэр Игорь Корпунков в своем Telegram-канале.

Господин Корпунков уточнил, что в состав ДНД вошли 28 человек. Удостоверение №1 было вручено ему.

С начала спецоперации Курчатов многократно подвергался ударам украинских беспилотников.

Территориальную самооборону Курской области возглавляет губернатор Роман Старовойт. Она формируется с конца 2022 года. По данным на октябрь 2023-го, в нее входят более 2,7 тыс. человек, заявил глава региона. Ранее сообщалось о планах набрать около 6 тыс. дружинников.

Алина Морозова

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