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Коммерсантъ FM
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Госдума во втором чтении одобрила экспорт СПГ с арктических месторождений «Роснефти»

Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это касается порядка 36 месторождений, которые принадлежат «Роснефти» (MOEX: ROSN), следует из материалов проекта закона в электронной базе парламента.

Согласно тексту законопроекта, доля государства в уставном капитале компаний, которые разрабатывают указанные месторождения, должна превышать 50%. Он также выводит из-под действия закона «Об экспорте газа» операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии.

Перечисленные месторождения нефти, как сказано в пояснительной записке, удалены от Единой системы газоснабжения, поэтому экономически целесообразно монетизировать газ за счет производства СПГ. Премьер-министр Михаил Мишустин в марте говорил, что законопроект позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ до 100 млн тонн.

Среди российских компаний правом на экспорт СПГ обладают «Газпром» (MOEX: GAZP), «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также дочерние компании НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

Петр Бузлаев

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