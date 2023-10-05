Школы высчитывают дефицит учителей

Российским школам не хватает педагогов: в поиске учителей находятся около 40% образовательных учреждений, поделились итогами опроса эксперты организации «Народный фронт. Аналитика». При этом чаще всего речь идет о предметниках. Наиболее востребованы учителя математики и иностранного языка, об этом сообщили свыше 40% директоров школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня школам приходится искать педагогов месяцами, поделился эксперт движения «Народный фронт» Дмитрий Цвич:

«В нашем опросе приняли участие порядка 10% директоров российских школ. У многих из них открыты вакансии в отношении предметников. Вместе с преподавателями математики и иностранного языка чаще всего ищут учителей русского и физики.

Мы видим статистические цифры за 2021-й: в год выбывает порядка 45 тыс. преподавателей, и эта тенденция сохраняется. Кроме того, понятно, что не все выпускники педагогических вузов придут работать непосредственно в школы.

Палитра возможностей занятости для молодых специалистов достаточно широкая — репетиторство, образовательные курсы и сервисы. Вместе с тем вакансии в школах, как мы видим, длительное время остаются незакрытыми».

У такого тренда есть две причины, которые в условиях низкой безработицы в стране стали особенно актуальны, пояснил заслуженный учитель России, директор московской школы №109 Евгений Ямбург:

«Ситуация очень разная: в некоторых регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани — вы еще не устроитесь в качестве преподавателя, а в некоторых учителей не хватает. Есть две составляющих.

Первая — это разный уровень заработной платы, потому что это компетенция регионов. В результате, если в Москве я буду платить учителю меньше 90 тыс. руб., то меня просто уволят с работы. В Подмосковье уже будет 53 тыс. руб., а в Красноярске, например, работая по 30 часов, учитель получает 23-24 тыс. руб. Это никуда не годная история.

Если мы хотим сделать единое образовательное пространство, значит, нужны единые подходы к заработной плате.

Следующий момент: педагоги перегружены бессмысленной работой, от них требуется колоссальное количество отчетов. Есть анекдот в России: школа — это то место, где дети мешают учителям работать с документами».

Проблему с нехваткой учителей можно решить, если правительство примет ряд мер, отметил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин:

«Согласно данным Финансового университета при правительстве, в России не хватает примерно 250 тыс. учителей, но это как считать. Если исходить из того, что преподаватель работает на одну ставку, то не хватало бы 800 тыс. учителей. Если бы он вел по 24 урока в неделю, как было принято в советское время, то речь шла бы о дефиците в 400 тыс. человек. Видимо, те, кто считал, исходит из 1,5 ставок.

Сейчас оплата труда педагога совершенно не соответствует затратам, квалификации, напряженности его труда, поэтому люди уходят из школы.

Даже в Москве, по данным Общественной палаты, довольно много учителей приходят в школу, получают надбавки, положенные молодым специалистам, и через некоторое время уходят.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, согласно которому преподаватель должен получать то, что ему положено по указу президента от 2012 года, работая не на 1,8-2 ставки, как в моем родном Омске, а на одну.

Как только реальная заработная плата учителя станет выше средней по региону и по стране, кадровый кризис прекратится. Это требует, по оценкам Министерства просвещения, порядка 400 млрд руб. в год и составило бы лишь чуть менее 0,5% ВВП.

Кроме того, Министерство финансов ответило на мой запрос: там считают возможным использовать в рублях валютные средства, которые были заблокированы нашими заклятыми партнерами. В конце концов, в период Великой Отечественной войны после победы на Курской дуге государство отзывало с фронта мужчин-учителей».

Авторы исследования «Народный фронт. Аналитика» также подчеркивают, что в ближайшем будущем замещать уходящих на пенсию специалистов, особенно по математике и физике, будет просто некем.

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Сабина Адлейба