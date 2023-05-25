«Плохо, когда нет никаких идей»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал возвращение в российские школы серебряных медалей приятной новостью для родителей и учеников. Также министр посчитал неплохой идеей включить в образовательную программу уроки труда. Одновременно с этим министр культуры Ольга Любимова объявила об оцифровке классических советских фильмов 30-х годов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе скептически оценивает подобные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Начальная военная подготовка, черчение, а теперь еще и уроки труда, серебряная медаль по окончании школы. Что еще не вернулось? Ах да, комсомол, пионеры и октябрята. Зато есть «Юнармия» и новая молодежная организация с не совсем, правда, понятным названием «Движение первых». К слову, что-то про нее в последнее время не слышно. Назовите ее уже пионерией, ведь сам президент посоветовал подумать на этот счет.

Впрочем, идем дальше. Министр культуры Ольга Любимова рассказала о планах оцифровать в нынешнем году 40 картин из коллекции Госфильмофонда. Среди таковых «Чапаев», «Подвиг разведчика», «Мама вышла замуж» и другие. Возникает естественный вопрос: чего еще не хватает, чтобы окончательно вернуться в СССР? Наверное, красных флагов, лозунгов на проспектах и площадях, прыгающих с дома на дом букв «пятилетке качества рабочую гарантию», планов партии, планов народа, а также цитат вождей. Правда, не совсем понятно каких.

Можно даже внести в Государственную думу соответствующий законопроект с условным названием «О возвращении наглядной агитации в виде лозунгов и призывов, превышающих размеры нынешней уличной рекламы в 10 и более раз» в целях повышения уровня патриотизма граждан, а также для воспитания подрастающего поколения и борьбы с социально чуждой агитацией и пропагандой. А на больших экранах демонстрировать Василия Ивановича Чапаева, Петьку и Анку-пулеметчицу, что отбивают психическую атаку белых.

Стоп. Мы так далеко зайдем. Возникает очередной крамольный вопрос: кроме уроков труда, Чапаева и пионеров, больше нет никаких идей? Похоже, что нет, и это плохо. Главное ведь, что получится на выходе, поскольку нет никакой гарантии, что в век интернета, роботов и спутниковой связи можно слепить из современного школьника хорошего токаря или сантехника. Молодой человек может быть плохим слесарем, но гениальным программистом и, наоборот, не понимать историю, но сдавать экстерном математику.

Но его место в престижной компании займет бездарность, которая сумела понравиться учителям, преуспела в зубрежке и списывании, отличилась на политзанятиях и комсомольской работе и в итоге получила-таки серебряную, золотую или бриллиантовую медаль. Затем в вуз — тоже по общественной линии, потом производственная карьера. В результате получается, что советские калькуляторы — самые большие калькуляторы в мире.

Приходится закупать американские станки и другое оборудование по параллельному импорту и нанимать специалистов из недружественных стран, выплачивая им астрономические суммы в иностранной валюте в качестве зарплаты. А между тем выясняется, что всю эту хитрую технику придумал тот, кто прогуливал уроки труда, комсомольские и партийные собрания, но теперь работает в Силиконовой долине, а его изобретения, как было сказано выше, закупает Россия по параллельному импорту. Вот такая у нас получается пятилетка качества. И рабочая для нее гарантия.

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