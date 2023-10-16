Комитет Госдумы одобрил изменения в закон о выборах президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уточнении положений закона о выборах президента. В комитете назвали инициативу «обоснованной и своевременной».

«С учетом того, что выборы президента Российской Федерации назначает Совет федерации федерального собрания Российской Федерации и указанное решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным»,— сказано в заключении комитета (цитата по ТАСС).

Проект поправок на прошлой неделе внесла группа парламентариев-единороссов во главе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Большинство изменений повторяют нормы, уже внесенные в законы «О выборах депутатов Госдумы» и «Об основных гарантиях избирательных прав». Например, одна из них разрешает властям выделять из своих бюджетов деньги на выплаты членам избиркомов и информирование избирателей, а другая разрешает вести фото- и видеосъемку на участках только аккредитованным представителям СМИ и наблюдателям.

Подробности — в материале «Ъ» «Президентские синхронизируют с депутатскими».

Лаура Кеффер