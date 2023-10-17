Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций

Центральный банк (ЦБ) России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте регулятора.

В перечень вошли 13 организаций, который уже имели статус системно значимых предыдущие два года. Среди них Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк, «Открытие», Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, МКБ (MOEX: CBOM), Совкомбанк, «Тинькофф банк» (MOEX: TCSG), «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Росбанк.

На эти организации, как сказано в сообщении ЦБ, приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора. В перечень системно значимых организаций входят банки, работа которых признается наиболее важной для сохранения устойчивости банковской системы страны.

Последний раз Центробанк расширял перечень в 2021 году. Тогда регулятор внес в него «Тинькофф банк».

В планах у Центробанка стояло уточнение критериев, в соответствии с которыми банк могут отнести к числу системно значимых, а также ввести дифференцированные надбавки на капитал, которые сегодня для всех установлены в 1%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Уточнение системно значимых».

Петр Бузлаев