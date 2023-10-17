Politico: в ЕС недовольны превышением полномочий главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен

Европейские дипломаты, законодатели и сотрудники Еврокомиссии (ЕК) недовольны тем, что председатель Урсула фон дер Ляйен все чаще выходит за рамки должностных обязанностей, не считаясь с мнением стран–членов Евросоюза. К такому выводу пришло Politico по итогам интервью с высокопоставленными лицами.

Издание пишет, что Урсула фон дер Ляйен «сохраняет блестящую репутацию за рубежом», однако внутри Евросоюза растут разногласия в связи с принимаемыми ею решениями. В качестве одного из примеров превышения полномочий госпожой фон дер Ляйен Politico привело ее недавнюю поездку в Израиль.

По информации издания, некоторые европейские дипломаты выразили недовольство тем, что глава Еврокомисии проявила солидарность с жертвами атак боевиков палестинского движения «Хамас», однако «не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в Газе». Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности рассказал Politico, что Урсула фон дер Ляйен, в отличие от ее предшественника на посту председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, редко консультируется с еврокомиссарами.

По оценкам Politico, недовольство среди стран–членов Евросоюза может угрожать шансам Урсулы фон дер Ляйен на переизбрание на второй срок после выборов в Европарламент в июне 2024 года. Сама госпожа госпожи фон дер Ляйен пока не объявляла о своем желании повторно баллотироваться, но лидеры Европейской народной партии, к которой она принадлежит, заявили, что поддержат кандидатуру действующей главы ЕК.

В превышении полномочий Урсулу фон дер Ляйен в начале октября также обвинил глава Евросовета Шарль Мишель. В качестве примера в интервью Spiegel он привел миграционное соглашение ЕК с Тунисом, заключенное в июле текущего года. Господин Мишель утверждал, что госпожа фон дер Ляйен подписала его совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии, а совет ЕС «остался в стороне». Пресс-секретарь Еврокомиссии назвала заявление Шарля Мишеля частично ложным и отметила, что ЕК неоднократно сообщала послам стран-членов о важных моментах и ходе переговоров.