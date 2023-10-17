Газопровод в Пушкине за 745 млн рублей построит «ЕвроГазСтрой»

ООО «ПетербургГаз» определило подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на газопроводе в городе Пушкине. Объект планируется построить в территориальной зоне Лесное.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт на сумму 745,5 млн рублей будет подписан с ООО «ЕвроГазСтрой». Компания будет отвечать за прокладку трубопровода и восстановление благоустройства территории. Все работы необходимо выполнить до конца августа 2025 года.

ООО «ЕвроГазСтрой» зарегистрировано в 2011 году и входит в структуру ООО «Кватро-Групп». За прошлый год компания отчиталась о выручке в размере 1,1 млрд рублей при чистой прибыли 10,7 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что газопровод высокого давления под рекой Невой в Петербурге за 1,4 млрд рублей отремонтирует компания «СТС».

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