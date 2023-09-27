Газопровод под Невой за 1,4 млрд рублей отремонтирует компания «СТС»

СПб ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» выбрало подрядчика для выполнения работ по реконструкции газопровода высокого давления от 1-й Восточной магистрали системы газоснабжения под рекой Невой. Контракт на сумму 1,4 млрд рублей будет подписан с компанией ООО «Специализированное тоннельное строительство» («СТС»), сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет осуществить новые подключения, обустроить двухниточный дюкерный переход на обоих берегах реки, проложить между ними подводный проход и увязать все с существующей системой стальных труб. Работы требуется завершить до середины ноября 2026 года.

ООО «СТС» зарегистрировано в 2006 году в Петербурге. За прошлый год, по данным базы СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере около 1 млрд рублей при чистой прибыли 3,9 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что конкурс по выбору подрядчика для ремонта газопровода под Невой был объявлен в конце августа.

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