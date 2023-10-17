Рогозин предложил Минобороны ввести полугодовые контракты для добровольцев

Член Совета федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин считает, что полугодовые контракты для участия в боевых действиях на Украине позволят избежать новой волны мобилизации в России. С предложением ввести контракты с ограниченным сроком службы Дмитрий Рогозин обратился в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В части добровольцев надо снять все ограничения, чтобы набирать людей. Надо дать возможность еще большему количеству людей идти на контракты, которые заключает боевой армейский резерв. Это полугодовые контракты. Мы сейчас работаем активно с министерством обороны, я стараюсь убедить их в том, что это и есть выход из ситуации, связанной с мобилизацией», — рассказал сенатор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению господина Рогозина контракты сроком на шесть месяцев особенно будут востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. «Это не значит, что им надо подписывать контракт, как, например, контрактники подписывают — до конца СВО. У мужчин 40-50 лет уже есть какие-то свои обязательства, которые не сравнимы с обязательствами молодых людей. Для них полугодовой контракт — выход из ситуации. И они готовы за эти полгода совершить то, что, может быть, другие вряд ли смогут совершить», — отметил он.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале октября заявил, что вооруженные силы России располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения операции на Украине и планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет. По его словам, только за сентябрь контракт с оборонным ведомством заключили более 50 тыс. человек. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что с 1 января по 12 октября 2023 года в интересах объединенной группировки войск были приняты 357 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева