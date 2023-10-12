Медведев: число заключивших контакт с начала года достигло 357 тысяч

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил, что с 1 января по 12 октября в интересах объединенной группировки войск были приняты 357 тыс. человек. По словам Дмитрия Медведева, в это число входят «и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец».

Господин Медведев отметил, что темпы по набору контрактников — «неплохие». «Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем»,— добавил он.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек.

13 июня президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщал о 150 тыс. человек, принятых на службу по контракту с января (вместе с добровольцами — 156 тыс. человек). В начале августа Дмитрий Медведев говорил, что с января по конец июля на контрактную службу приняли более 231 тыс. человек. 3 сентября господин Медведев называл общее число контрактников и добровольцев в 280 тыс. человек. 3 октября министр обороны Сергей Шойгу говорил, что контракт заключили 335 тыс. человек.

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