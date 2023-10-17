Правящая партия потеряла большинство в парламенте Польши по итогам выборов

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) победила на парламентских выборах, набрав 35,38% голосов, следует из данных польской Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней. Такой результат не позволит ПиС получить большинство мест в парламенте и затруднит самостоятельное формирование правительства.

Второе место на выборах заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском, которая набрала 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%). Ультраправая «Конфедерация», которая допускает вхождение в коалицию с ПиС, набрала 7,16% голосов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит партии ПиС сформировать правительство. «Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Подробнее об итогах выборов в Польше — в материале «Дональд Туск расконсервировал Польшу».

Эрдни Кагалтынов