Власти Петербурга согласовали проект гостиницы у Балтийского вокзала

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект гостиничного комплекса возле Балтийского вокзала на Обводном канале. Материалы опубликованы на сайте КГА.

Предполагается, что здание гостиницы будет располагаться на месте одного из корпусов Завода подъемно-транспортного оборудования по адресу: набережная Обводного канала, 118, литера Ж (основной фасад выходит на Митрофаньевское шоссе). Высота здания составит около 40 метров, с учетом технических конструкций крыши — 42,7 м.

Застройщиком выступит компания ООО «М2». Проект разработало ООО «Стройпроект».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по охране памятников Петербурга согласовал проект строительства жилого дома и гостиницы у сада Сан-Галли на улице Черняховского.

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