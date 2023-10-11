В Петербурге одобрили выделение займа на 96 млн рублей трем компаниям

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил заявки трех компаний на выделение займа. Они получат от города в общей сложности 96 млн рублей, указано на сайте фонда.

Заявку на выделение средств направляло АО «НИИ Точной механики» (АО «НИИ ТМ»). Предприятие намерено потратить деньги на покупку оборудования для модернизации производства. Компания получит займ в 27,465 млн рублей.

ООО «Теремок – Русские Блины» запросило средства на приобретение установки сооружений очистки сточных вод. Заявка была поддержана, сети ресторанов выделят 40,63 млн рублей. Третьей компанией стало ООО «Фармакор продакшн». Предприятие получит займ в 28,18 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга разработало меру поддержки представителей малого и среднего бизнеса и тех, которые оформлены как самозанятые. Они смогут получить от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в качестве займа.

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