Счетная палата: бюджет рискует недополучить 335 млрд за три года

Счетная палата (СП) заявила о рисках недопоступления прогнозируемых доходов в федеральный бюджет. Согласно ее докладу, сумма недостачи может достичь 119,3 млрд руб. в 2024 году, 129 млрд руб. в 2025-м, 151,7 млрд руб. в 2026 году, то есть в общей сложности 400 млрд руб., сообщают «Известия».

Аудиторы также провели оценку с учетом дополнительных доходов. Эти неучтенные в прогнозе поступления составят 65 млрд руб. за три года (35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд руб. соответственно). Если учесть эти средства, то в 2024 году бюджет может недополучить 84,1 млрд руб.(0,05% ВВП), в 2025-м — 108,2 млрд (0,06% к ВВП), в 2026-м — 142,7 млрд руб. (0,07% к ВВП). За три года сумма недостачи составит 335 млрд руб.

СП ожидает недопоступлений:

по НДС на товары и услуги, реализуемые внутри РФ (109,2 млрд руб. в 2024 году, 117,5 млрд в 2025-м, 126 млрд в 2026 году, то есть около 352 млрд руб. за трехлетку);

от акцизов на табачную продукцию, произведенную в РФ (35,7 млрд руб. за три года, при этом в проекте бюджета по этой статье ожидаются доходы на уровне около 770 млрд руб. ежегодно).

По оценке СП, больше всего дополнительных доходов принесет ввозной НДС: 25,1 млрд руб. в 2024 году и 13,4 млрд руб. в 2025-м (всего 38,5 млрд руб.). Это объясняют подорожанием импорта и изменением его структуры в условиях роста курса доллара. Кроме того, аудиторы рассчитывают, что в 2024–2026 годах будут получены дополнительные доходы от акциза на жидкую сталь в сумме 2,4 млрд руб. ежегодно.

По данным «Ъ», СП в заключении на рассматриваемый сейчас Госдумой проект бюджета на следующую трехлетку отметила существенный рост доходов и расходов в 2024 году. Также аудиторы указали на несопоставимость макропрогнозов Минэкономики и Центробанка и выявила риски недостижения новой цены отсечения нефти $60 за баррель.

Подробности — в материале «Ъ» «Счетная палата присмотрелась к бюджету».

Лаура Кеффер