Алексей Текслер расценил новую банкноту как признание заслуг уральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что обновленная банкнота номиналом 5 тыс. руб. с изображением памятника «Сказ об Урале», это признание заслуг уральцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это признание заслуг наших земляков, важности той роли, которую сыграли наши регионы в истории России. Во все времена Урал был опорой страны, основой промышленного потенциала»,– прокомментировал губернатор выпуск в оборот модернизированных банкнот. По его словам, важно не забывать об этой роли, «передавать из поколения в поколение, доказывать делом».

«„Сказ об Урале“ олицетворяет собой и наших предков, и современных жителей Челябинской области – сильных духом, стойких тружеников, которые в сложные времена всегда работают на благо России и во имя общей победы»,– заявил Алексей Текслер.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 16 октября Банк России ввел в оборот две модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. Последняя посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена стела «Европа — Азия», на оборотной стороне – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде.

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