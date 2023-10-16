Челябинский памятник «Сказ об Урале» появился на банкнотах

Банк России модернизировал банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. На последней изображен челябинский памятник «Сказ об Урале». Обновленные купюры ввели в обращение 16 октября, сообщает пресс-служба Центробанка.

В оформлении новых банкнот использованы достопримечательности федеральных округов: 1000 руб. посвящена Приволжскому федеральному округу, 5000 – Уральскому. На лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа — Азия», на оборотной стороне – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде. Цветовая палитра банкноты осталась красной.

На модернизированной купюре 1000 руб. на лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, Музей археологии и этнографии в Уфе.

На обновленных банкнотах расположен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности денег.

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