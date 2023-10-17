На Ирбитском молочном заводе прокомментировали продажу 49% акций

На Ирбитском молочном заводе заявили, что без продажи 49% акций предприятие не смогло бы выйти на новый этап развития. Напомним, 16 октября свердловские власти продали почти половину завода частной компании, связанной с группой «Синара» за 1,175 млрд руб.

Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе завода, предприятию необходимо построить новые очистные сооружения, стоимость которых составляет порядка 600 млн руб. «И вариантов решения этой задачи, на самом-то деле, не очень много: либо ждать, пока средства выделит государство, причем ждать, возможно, не один год, либо получить средства от инвестора, решив задачу здесь и сейчас. Причем вопрос строительства очистных сооружений касается ведь не только молочного завода, он касается жителей всего Ирбитского городского округа»,— прокомментировали в пресс-службе.

Там также отметили, что у предприятия большой потенциал, который реализован «даже не на половину». «Предприятию не хватает ресурсов для модернизации производственных линий, запуска новых линеек. На все это нужны средства»,— заявили на предприятии.

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