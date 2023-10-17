Молоко утекло наполовину

Московская компания «Смартпроект», связанная с уральской группой «Синара», выкупила на торгах 49% акций Ирбитского молочного завода, принадлежавших властям Свердловской области. Цена сделки составила 1,175 млрд руб., превысив начальную стоимость на 5,8 млн руб. По мнению участников рынка, новый совладелец сможет предоставить заводу дополнительные инвестиции. При этом регион сохранит контроль за предприятием.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый инвестор Ирбитского молочного завода должен помочь с модернизацией предприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Новый инвестор Ирбитского молочного завода должен помочь с модернизацией предприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) продало на торгах более 136,2 тыс. бездокументарных обыкновенных акций акционерного общества «Ирбитский молочный завод» (49% уставного капитала предприятия). К торгам были допущены две компании — АО «Смартпроект» (победитель) и АО «Проф Инвест». Заявку на участие в аукционе подавало ООО «Ува-молоко» из Ижевска, но его не допустили.

Ирбитский молочный завод создан в 1925 году, в 2012 году преобразован в АО. До торгов на 100% принадлежал министерству по управлению госимуществом Свердловской области. Производит кефир, йогурты, молоко и другую молочную продукцию (всего около 80 наименований). По данным Kartoteka.ru, чистая прибыль по итогам 2022 года составила более 169,2 млн руб., выручка — 9,8 млрд руб. Как указано на сайте завода, предприятие перерабатывает 550–600 тонн молока в день. Завод реализует около 25% всей молочной продукции Свердловской области.

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, компания «Смартпроект», ставшая победителем торгов, зарегистрирована в Москве в 2022 году. Организация занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Бенефициар компании — Александр Гоштанар, а ее гендиректор — Павел Дергачев. Он возглавляет компании «Синара-пром» и «Информ девелопмент», которые входят в группу «Синара».

Группа «Синара» — многоотраслевой холдинг со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Среди его активов есть агрохозяйство «Каменское». В пресс-центре «Синары» отказались комментировать приобретение нового актива. Гендиректор Ирбитского молочного завода сейчас — депутат заксобрания Григорий Бачериков, который в прошлом работал начальником департамента по развитию агропромышленного бизнеса в группе «Синара».

Выставить на продажу Ирбитский молочный завод свердловские власти пытались несколько лет. Когда в 2021 году МУГИСО планировало продать акции, в том числе из-за волнений работников от этих планов отказались. «Ирбитский молочный завод останется в собственности Свердловской области. Я принял решение — исключить предприятие из плана приватизации на 2021 год. Я вижу обеспокоенность работников, а штат у завода — около 1,7 тыс. человек. Понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен»,— заявлял два года назад губернатор Евгений Куйвашев.

В начале 2023 года власти решили продать 74% акций, сообщало издание ЕАН, но в августе продаваемую долю сократили до 49%, оставив контрольный пакет акций за государством.

Продажа 49% акций позволит увеличить доходную часть бюджета региона, а частный инвестор будет способствовать «внедрению программ развития и модернизации производства», на которые требуется значительное финансирование, пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Доля государства в размере 51% акций сохранит контроль за предприятием, гарантирует выполнение социальных гарантий перед работниками и принятие управленческих решений в интересах региона»,— подчеркнули в департаменте.

«Все заводы, которые находятся в частном владении в Свердловской области,— развиваются»,— отметил гендиректор ООО «Молочный кит» (бренды «Три коровы два кота», «Наша Маша», «Полевское») Игорь Пехотин. По его мнению, продажа доли частному инвестору — объективный и неизбежный процесс. «Завод — живой организм. Его все время нужно развивать — другого выхода нет»,— отметил председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов, объяснив, почему новый держатель акций будет инвестировать в развитие завода.

«Продажа неконтрольного пакета по такой цене — блестящая сделка. Как правило, крупные инвесторы готовы платить премию за контроль, а сейчас мы понимаем, что контроль остается у министерства»,— указал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он добавил, что при этом создается хорошая возможность для того, чтобы инвестор смог повысить эффективность бизнеса и реализовать инвестиционную программу. «Таким образом, стоимость оставшегося пакета возрастет и впоследствии его можно будет продать на торгах»,— резюмировал эксперт.

Мария Игнатова