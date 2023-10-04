КГИОП согласовал строительство жилого дома и гостиницы у сада Сан-Галли

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры согласовал проект по строительству жилого дома и капитальному ремонту другого дома по адресу: ул. Черняховского, 56. ООО «ГК Ренования», которому принадлежит участок, построит новый жилой дом на месте снесенного в 1990-2000-е годы, сообщил «Деловому Петербургу» владелец и гендиректор компании Ян Бобрышев.

На участке ранее располагался дореволюционный доходный дом под номером 58, который снесли по частям в 1990-х и 2000-х годах. По словам господина Бобрышева, архитектура нового здания не будет повторять снесенное, но будет «максимально созвучна этому месту». Жилая площадь нового дома составит около 5 тыс. кв. м.

Другое здание, дом Сабаевых-Замятиных, сохранилось, но находится в аварийном состоянии. В нем застройщик сделает капитальный ремонт. В восстановленном историческом здании ГК «Реновация» планирует построить гостиницу. Согласно документам КГИОП, высота существующего здания после ремонта составит 17 м, нового — 26 м.

ГК «Реновация» купила здание на улице Черняховского, 56 в ноябре 2022 года на торгах Российского аукционного дома. Цена составила 132 млн руб. Площадь здания — 1632 кв. м, участка под ним — 3877 кв. м. Здание относится к нежилому фонду.

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