УК недобрали правил

Завершился срок подачи управляющими компаниями правил ЗПИФов для выделения заблокированных иностранных активов из рыночных фондов. По оценке ЦБ, из более 80 ПИФов, которые должно затронуть выделение, правила поданы лишь по 60 фондам. Опоздавших ждут предписания от регулятора и исправление нарушений в короткие сроки. При этом у компаний остаются вопросы, в том числе по оценке и цене реализации проблемных активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Срок подачи на регистрацию изменений правил доверительного управления (ПДУ) ПИФов с заблокированными иностранными ценными бумагами истек 15 октября. В зависимости от доли таких активов в портфеле фонда УК должны были либо преобразовать его в ЗПИФ, либо выделить активы (если их доля не превышала 10%) в новый ЗПИФ.

В целом, согласно представленным на прошлой неделе данным ЦБ, правила поданы по 60 из более 80 попадающих под условия фондов с совокупной стоимостью чистых активов (СЧА) свыше 120 млрд руб. На конференции НАУФОР в Екатеринбурге 12 октября начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Валерий Красинский отмечал, что, по предварительным данным, из 19 УК, у которых были фонды с заблокированными активами, 13 компаний подали документы на регистрацию. «Компании, не успевшие в срок подать правила, вероятнее всего, получат от ЦБ предписание на устранение нарушения, на которое будет отведено две недели»,— отмечает источник “Ъ” на рынке.

Опрос “Ъ”, проведенный среди крупнейших УК, свидетельствует о том, что все они в полном объеме подали ПДУ фондов с заблокированными активами на регистрацию новых фондов или перерегистрацию старых фондов. В «Альфа-Капитале» пояснили, что в ЦБ были отправлены правила 15 фондов, из которых 13 ПИФов подлежат перерегистрации. В «РСХБ Управление активами» заявили о направление 17 ПДУ. В УК «Первая» заявили, что из 21 фонда, по которым необходимы такие действия, в 10 случаях происходит выделение активов, а остальные конвертируются.

В «Альфа-Капитале» рассказали, что по 13 фондам, которые будут преобразованы в ЗПИФ-А, ЦБ уже завершил регистрацию правил. «Смена типа фонда не потребовала от клиентов никаких действий, каждый продолжил владеть тем же количеством паев, что и раньше»,— отмечает руководитель направления по взаимодействию с госорганами компании Николай Швайковский. В остальных опрошенных УК говорят, что ПДУ поданных фондов еще не зарегистрированы. «Процедура регистрации изменений может занять от одного до двух месяцев»,— уточняет директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление активами» Александр Присяжнюк.

Несмотря на завершающую стадию выделения заблокированных активов, у управляющих остаются вопросы о работе с ними. В частности, отсутствует четкое понимание критериев рыночности цены продажи в отношении заблокированных активов. По мнению гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Тимофеева, основная проблема — это выгашивание паев при реализации активов. УК должна выплачивать пайщикам не менее 90% суммы выручки от продажи активов за расчетный период в том случае, если сумма выплаты составляет более 10% СЧА.

Вопросы у участников рынка связаны и с оценкой заблокированных активов при расчете СЧА фондов. В сентябре совет директоров НАУФОР утвердил методику, по которой оценка будет осуществляться либо путем запроса цены у брокера, либо оценки у независимого оценщика. «Такое ценообразование будет довольно творческим, ведь разные брокеры и оценщики могут выставлять разные ориентиры,— отмечает директор по правовым вопросам УК "Первая" Олег Горанский.— В итоге одни и те же ценные бумаги в разных компаниях могут быть оценены по-разному».

Виталий Гайдаев