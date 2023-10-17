Микрофинансы расходятся по банкам

Альфа-банк зарегистрировал вторую дочернюю микрофинансовую компанию (МФК). По информации источников “Ъ”, компания сконцентрируется на крупных залоговых займах для граждан. Первая «микродочка» банка «А Деньги» работает в сегменте займов до зарплаты (PDL). Юристы опасаются, что таким образом банки могут пытаться обойти запреты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Альфа-банк зарегистрировал вторую дочернюю МФК, следует из данных ЕГРЮЛ. 13 октября банк учредил компанию «Альфа Финанс» с уставным капиталом 200 млн руб. Ее гендиректором стала Кристина Меликян. У банка при этом уже есть дочерняя микрокредитная компания «А Деньги» (уставный капитал 1,5 млрд руб., гендиректор Олег Гришин). МКК «А Деньги» предлагает клиентам PDL-займы на сумму не более 30 тыс. руб. и сроком не более 30 дней.

В Альфа-банке создание новой МФО не комментируют.

По информации источников “Ъ”, знакомых с планами учредителей, новая компания сконцентрируется на крупных розничных залоговых займах до 1 млн руб. и даже более. «Запуск таких продуктов банком может быть предназначен для того, чтобы сохранить тех клиентов, которым было отказано в получении классического кредита, а также для привлечения новых»,— полагает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Это позволит банку сохранить клиентов, не соответствующих требованиям по долговой нагрузке, и при этом максимально удовлетворить их потребность в заемных средствах без рисков потери маржинальности бизнеса, сходятся во мнении собеседники “Ъ”.

Согласно требованиям ЦБ, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% не должна превышать 5% от общих выдач банка, а доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% не должна превышать 30%. Для МФО условия мягче.

«Задача любого бизнеса — расти и развиваться, с этим, на наш взгляд, и связана активизация банковских групп в сегменте МФО»,— отмечает эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова. На банковском рынке свои МФО организовали уже несколько значимых игроков. История выгодна для всех ее участников, согласна гендиректор финтех-сервиса Carmoney Анна Калугина: «Заемщик получает деньги, МФО — клиента, банки — комиссию, сохраняя лояльность клиента и увеличивая обороты бизнеса». «Создание отдельной дочерней организации с основным видом деятельности "микрофинансовая деятельность" за счет ссуд увеличит общий объем средств, который группа Альфа-банка сможет предлагать своим клиентам. Вероятно, ЦБ стоит контролировать создание подобных дочерних банковских организаций»,— считает старший юрист Sudohod Денис Саблуков.

На микрофинансовом рынке не исключают, что «Альфа Финанс» выйдет в дальнейшем в сегмент займов для малого и среднего бизнеса (МСБ), работу с этим сегментом активно развивает сам Альфа-банк. Недавно на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, предполагающий увеличение лимитов микрозаймов, доступных МСБ, с текущих 5 млн до 7 млн руб. (см. “Ъ” от 12 октября). По данным ЦБ, по итогам второго квартала займы МСБ занимали примерно 11% всех выдач и 19% профильных активов МФО. Пока основную долю в этом сегменте занимают государственные игроки.

Несмотря на рост на рынке числа банковских МФО, пока преждевременно говорить, что между классическими и «банковскими» МФО возникнет серьезная конкуренция, уверена Елена Стратьева. «Банковские МФО в основном работают с клиентами своих материнских структур, которые по каким-то причинам перестали удовлетворять банковскому скорингу. У независимых МФО другая стратегия: они ориентированы на более широкие слои клиентов»,— поясняет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев. «Около 90% клиентов МФО сейчас находятся за периметром интереса банков»,— подтверждают в Moneyman.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева